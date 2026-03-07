close global

Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

Voor Max Verstappen is de kwalificatie in Australië al voorbij voordat die echt is begonnen. De Nederlander zette aan voor zijn eerste getimede ronde, maar eindigde in de grindbak.

Na al het testen van de afgelopen weken is zaterdagochtend dan eindelijk het moment om te zien waar de teams staan. Mercedes AMG Petronas Formula One Team lijkt daarin de snelste te zijn, maar ook de auto’s van Scuderia Ferrari en McLaren F1 Team zien er erg rap uit. De bolides van Red Bull Racing komen volgens Verstappen nog iets tekort ten opzichte van de top.

Verstappen uitgeschakeld

De kwalificatie ging klokslag 06:00 uur Nederlandse tijd van start. Verstappen ging als een van de laatsten de baan op en wilde aan zijn ronde beginnen. Bij het ingaan van bocht één verliest Verstappen de achterkant van de wagen en komt hij in de bandenstapels terecht. “De auto blokkeerde aan de achterkant”, gaf Verstappen via de boordradio aan. De kwalificatie is daarmee voorbij voor Verstappen. De Nederlander keek nog wel even naar zijn handen, maar daar lijkt gelukkig niets mee aan de hand te zijn.

