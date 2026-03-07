Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1
Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1
Voor Max Verstappen is de kwalificatie in Australië al voorbij voordat die echt is begonnen. De Nederlander zette aan voor zijn eerste getimede ronde, maar eindigde in de grindbak.
Na al het testen van de afgelopen weken is zaterdagochtend dan eindelijk het moment om te zien waar de teams staan. Mercedes AMG Petronas Formula One Team lijkt daarin de snelste te zijn, maar ook de auto’s van Scuderia Ferrari en McLaren F1 Team zien er erg rap uit. De bolides van Red Bull Racing komen volgens Verstappen nog iets tekort ten opzichte van de top.
Verstappen uitgeschakeld
De kwalificatie ging klokslag 06:00 uur Nederlandse tijd van start. Verstappen ging als een van de laatsten de baan op en wilde aan zijn ronde beginnen. Bij het ingaan van bocht één verliest Verstappen de achterkant van de wagen en komt hij in de bandenstapels terecht. “De auto blokkeerde aan de achterkant”, gaf Verstappen via de boordradio aan. De kwalificatie is daarmee voorbij voor Verstappen. De Nederlander keek nog wel even naar zijn handen, maar daar lijkt gelukkig niets mee aan de hand te zijn.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthult vliegreis boven Saoedi-Arabië
- 3 maart 2026 15:51
- 7
Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"
- Gisteren 10:27
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië
Net binnen
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
- 36 minuten geleden
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
- 3 minuten geleden
Hadjar geeft Verstappen hoop met P3 in kwalificatie Melbourne: "We hadden het niet verwacht"
- 16 minuten geleden
Antonelli lovend over Mercedes-monteurs na zware crash en pakt P2: "Heel stressvol"
- 22 minuten geleden
Russell maakt favorietenrol waar en pakt eerste pole postion van 2026: 'Auto kwam tot leven'
- 24 minuten geleden
FIA roept Antonelli op het matje voor aanwezige koelers in W17 tijdens kwalificatie
- 45 minuten geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari