Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS

Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws

Foto: © Red Bull Content Pool x GPFANS
7 reacties

Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen zal de F1 Grand Prix van Australië moeten aanvangen vanaf P20, de één na laatste startrij dus. De viervoudig wereldkampioen had nog geen rondetijd neergezet of hij stond al in de bandenstapels. Technisch directeur Pierre Waché heeft echter goed nieuws: het probleem in de Red Bull dat de crash veroorzaakte, is gevonden en het is makkelijk op te lossen.

Mercedes was oppermachtig tijdens de kwalificatie in Melbourne. George Russell en Kimi Antonelli sleepten een één-twee resultaat binnen en ze lieten het makkelijk lijken. Lewis Hamilton vond het té makkelijk voor de Zilverpijlen. Zelf klokte hij de zevende tijd, binnen twee tienden van Isack Hadjar, Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad evenals Gabriel Bortoleto met zijn uiteindelijk stilgevallen Audi completeerden de top tien. Wie niet deelnam aan Q3, was Verstappen.

Probleem in de software makkelijk op te lossen

Verstappen had nog geen tijd achter zijn naam staan, en toen hij aan een snel rondje begon, crashte hij in de eerste bocht. De achteras blokkeerde uit het niets, waardoor de Limburger de eerste bocht in feit achterstevoren nam. Omdat Carlos Sainz en Lance Stroll überhaupt geen meter aflegden, start Verstappen morgen vanaf P20 en niet vanaf de laatste startrij.

Waché heeft meer duidelijkheid gegeven over de oorzaak van de crash. Tegenover Shiga Sports heeft hij laten weten dat het gaat om een softwarefout, waardoor de energieterugwinning te extreem werd. Dat leidde ertoe dat de achterwielen plotseling blokkeerden. De Fransman heeft goed nieuws: hij zegt dat het "gemakkelijk op te lossen" is. Verder denkt hij dat Verstappen, in tegenstelling tot de andere Red Bull van Hadjar en de Ferrari's en McLarens, wel dicht bij de Mercedessen had gezeten. Waché had een gat van drie tienden verwacht tussen Verstappen, en Russell en Antonelli.

Het was een verontrustende crash voor Red Bull, omdat het leek alsof Verstappen een blessure had opgelopen. Hij had het stuur vastgehouden, toen hij de muur raakte, en schudde bij het uitstappen met zijn handen. De energiedrankfabrikant kan echter opgelucht ademhalen, want Verstappen blijkt oké te zijn.

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Australië Pierre Waché

