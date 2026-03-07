Lewis Hamilton begrijpt niet waarom de FIA tot op heden niet heeft ingegrepen bij het team van Mercedes. De Zilverpijlen domineerden de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië, waarbij George Russell de pole position opeiste en teamgenoot Kimi Antonelli de tweede tijd noteerde. De Ferrari-coureur uitte na afloop zijn verbazing over het enorme snelheidsverschil en wijst daarbij naar de power unit van zijn voormalige werkgever.

De geruchten over de 'illegale' motor van Mercedes houden de paddock al sinds afgelopen december bezig. Er wordt gespeculeerd over een mogelijk illegale compressieverhouding, waarbij de concurrentie vermoedt dat Mercedes een maas in de wet gebruikt. Hamilton merkte op dat de snelheid van de Mercedes tijdens de eerdere sessies in Melbourne nog niet volledig zichtbaar was. "Wat duidelijk is, is dat ze de kracht van de motor tijdens de vrije trainingen niet hebben getoond vanwege al het gekibbel over de compressieverhouding", zo stelde de zevenvoudig wereldkampioen tegenover Sky Sports F1.

Enorm verlies is puur op vermogen

Tijdens de kwalificatie op het Albert Park Circuit werd het gat tussen Mercedes en de rest van het veld pijnlijk duidelijk. Terwijl Russell een tijd van 1:18.518 klokte, moest Hamilton genoegen nemen met de zevende plaats, op bijna een seconde achterstand. Vooral op de rechte stukken schiet de concurrentie tekort ten opzichte van Mercedes.

Hamilton vervolgde: "Ze hebben echt goed werk geleverd met hun motor, wat wij bij Ferrari ook hebben gedaan, maar ik probeer te begrijpen waarom het verschil twee tienden of meer per sector is, puur op vermogen." Dit vermogensvoordeel zou volgens geruchten die al maanden rondgaan, kunnen oplopen tot zo'n 15pk of zelfs meer, als het inderdaad aan het gesjoemel met de compressieverhouding ligt.

© IMAGO x GPFANS

Hamilton wil antwoorden van de FIA

De FIA heeft inmiddels aangekondigd de meetmethode van de compressieverhouding later dit seizoen aan te scherpen, om precies te zijn vanaf 1 juni vlak voor de Grand Prix van Monaco, maar voor Hamilton duurt dat te lang. "Als het dat 'compressieding' is, wil ik begrijpen waarom de FIA niets heeft gedaan, en ik wil begrijpen wat er wordt gedaan om het te corrigeren", zo klonk het kritisch.