Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Max Verstappen kent het nieuwe seizoen een slechte start. De Nederlander begon zaterdagochtend aan de kwalificatie, maar bij het aanremmen voor de eerste bocht blokkeerden de achterbanden en vloog de Red Bull Racing-coureur in de bandenstapels.

De kwalificatie ging klokslag 06:00 uur Nederlandse tijd van start. Verstappen ging als een van de laatsten de baan op en wilde aan zijn ronde beginnen. Bij het ingaan van bocht één verloor Verstappen de achterkant van de wagen en kwam hij in de bandenstapels terecht. “De auto blokkeerde aan de achterkant”, gaf Verstappen via de boordradio aan. De kwalificatie was daarmee voorbij voor Verstappen.

Verstappen blikt terug op kwalificatie

De Nederlander sprong uit de wagen en keek daarbij even naar zijn linkerhand. Eventjes werd er gevreesd voor een mogelijke blessure. “Niks gebroken, dus alles is oké. Het stuur sloeg in mijn handen”, liet Verstappen bij Viaplay weten. Over het moment zelf legde hij uit: “Ik remde aan en ineens sloeg de achterkant vast. Dan kun je natuurlijk niet meer corrigeren. Zoiets is mij nog nooit overkomen. Ik rem gewoon aan en ineens slaat de hele achterkant vast. Het voelt net zo klote als voor de rest eigenlijk.”

Red Bull is te langzaam

Daarbij gaf Verstappen aan simpelweg het juiste gevoel te missen: “Ik heb het sowieso niet echt naar mijn zin, dus op dat gebied verandert er niet zoveel. We zijn gewoon te langzaam voor de eerste plekken. Natuurlijk is het balen dat je helemaal geen kwalificatie hebt, maar het is wat het is. Wat ik al zei tijdens het testen, en vooral hier: het is niet heel leuk.”

Wie wint de Grand Prix van Australië?

