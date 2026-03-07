close global

FIA neemt beslissing over deelname Stroll aan Grand Prix van Australië

FIA neemt beslissing over deelname Stroll aan Grand Prix van Australië

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA heeft het verzoek van Aston Martin in overweging genomen en uiteindelijk goedkeuring gegeven aan Lance Stroll om zondag te mogen starten in de Grand Prix van Australië. De Canadees kwam in VT3 niet in actie en stond tijdens de kwalificatie ook langs de kant, waardoor de 107-procentregel plotseling van toepassing werd.

Het weekend van Aston Martin verloopt eigenlijk iets soepeler dan verwacht. De situatie is momenteel niet rooskleurig, maar Fernando Alonso vertrekt vanaf P17, wat wellicht al hoger is dan het team van tevoren had ingeschat. De problemen waren echter nog steeds aanwezig bij Stroll: hij kon de laatste vrije training niet rijden en moest ook de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan.

Stroll mag meedoen

Teambaas Adrian Newey gaf aan dat het team een verzoek zou indienen bij de FIA om Stroll te laten deelnemen aan de Grand Prix van Australië. De stewards hebben hierover een oordeel geveld. Alonso wist namelijk wel binnen de 107 procent te blijven, wat één van de argumenten was die Aston Martin aanvoerde. Daarnaast stelde het team dat Stroll voldoende ervaring heeft op het circuit van Melbourne, waaruit blijkt dat hij "een aanzienlijke vertrouwdheid had met het circuit en de operationele vereisten ervan." Tot slot meldde het team bij de FIA dat Stroll niet in actie kon komen vanwege een beschadigde olieleiding van de AMR26, en dat het dus niet aan de stuurmanskunsten van de Canadees lag.

Sainz en Verstappen krijgen ook goedkeuring

Ook Max Verstappen en Carlos Sainz hebben officieel toestemming gekregen van de FIA om zondag deel te nemen aan de Grand Prix van Australië. Voor Sainz was het nog even spannend, aangezien ook hij de kwalificatie moest overslaan. Voor Verstappen was het slechts een formaliteit, omdat hij in eerdere sessies al had laten zien dat hij binnen de 107 procent van de snelste tijd kon blijven.

FIA Aston Martin Lance Stroll Grand Prix van Australië

