Volgens Ferrari-teambaas Fred Vasseur bevindt Mercedes zich momenteel op een andere planeet. De Fransman erkent dat de Italiaanse renstal tijdens de kwalificatie in Melbourne niet kon tippen aan de snelheid van de zilverpijlen, al stelt hij ook dat zijn eigen team steken heeft laten vallen.
De dominantie van Mercedes in Australië kwam voor velen niet als een verrassing. George Russell pakte de pole position met een tijd van 1:18.518, terwijl zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli de tweede plaats opeiste. Het gat naar de concurrentie was echter aanzienlijk; Charles Leclerc eindigde als vierde op meer dan acht tienden van de snelste tijd. Max Verstappen kende een dramatische sessie door een crash in Q1, waardoor hij de race vanaf de twintigste positie moet aanvangen.
Mercedes op een andere planeet
Vasseur was na afloop van de sessie eerlijk over de huidige krachtsverhoudingen op de grid. Hoewel Mercedes onbereikbaar leek, zag de teambaas ook gemiste kansen voor zijn eigen formatie. "Mercedes was vandaag van een andere planeet, maar we hadden derde kunnen staan", zo stelt Vasseur bij Motorsport.com. Uiteindelijk was het Isack Hadjar die namens Red Bull Racing de derde plek voor de neus van Leclerc wegkaapte, met een miniem verschil van 0,024 seconden.
Bandenproblemen Hamilton
Voor Lewis Hamilton verliep zijn eerste kwalificatie in dienst van Ferrari niet zoals gehoopt. De Brit kwam niet verder dan de zevende tijd en was ruim zes tienden langzamer dan Antonelli. Vasseur wees na afloop naar de lastige omstandigheden en de voorbereiding van de banden als hoofdoorzaak. "Lewis worstelde om de bandentemperatuur te vinden in de laatste ronde; het was veel kouder dan gisteren. Het zat echt op de grens tussen een voorbereidingsronde en een snelle ronde", legt de teambaas uit. "Het is erg verbonden met wat je doet in de eerste bocht, want als je geen consistentie hebt, verlies je veel", zo besluit de Fransman.
