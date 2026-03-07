close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Fred Vasseur, Ferrari, Bahrain, 2026

Vasseur geschrokken in Melbourne: 'Mercedes op een andere planeet'

Fred Vasseur, Ferrari, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Vasseur geschrokken in Melbourne: 'Mercedes op een andere planeet'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens Ferrari-teambaas Fred Vasseur bevindt Mercedes zich momenteel op een andere planeet. De Fransman erkent dat de Italiaanse renstal tijdens de kwalificatie in Melbourne niet kon tippen aan de snelheid van de zilverpijlen, al stelt hij ook dat zijn eigen team steken heeft laten vallen.

De dominantie van Mercedes in Australië kwam voor velen niet als een verrassing. George Russell pakte de pole position met een tijd van 1:18.518, terwijl zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli de tweede plaats opeiste. Het gat naar de concurrentie was echter aanzienlijk; Charles Leclerc eindigde als vierde op meer dan acht tienden van de snelste tijd. Max Verstappen kende een dramatische sessie door een crash in Q1, waardoor hij de race vanaf de twintigste positie moet aanvangen.

Mercedes op een andere planeet

Vasseur was na afloop van de sessie eerlijk over de huidige krachtsverhoudingen op de grid. Hoewel Mercedes onbereikbaar leek, zag de teambaas ook gemiste kansen voor zijn eigen formatie. "Mercedes was vandaag van een andere planeet, maar we hadden derde kunnen staan", zo stelt Vasseur bij Motorsport.com. Uiteindelijk was het Isack Hadjar die namens Red Bull Racing de derde plek voor de neus van Leclerc wegkaapte, met een miniem verschil van 0,024 seconden.

Bandenproblemen Hamilton

Voor Lewis Hamilton verliep zijn eerste kwalificatie in dienst van Ferrari niet zoals gehoopt. De Brit kwam niet verder dan de zevende tijd en was ruim zes tienden langzamer dan Antonelli. Vasseur wees na afloop naar de lastige omstandigheden en de voorbereiding van de banden als hoofdoorzaak. "Lewis worstelde om de bandentemperatuur te vinden in de laatste ronde; het was veel kouder dan gisteren. Het zat echt op de grens tussen een voorbereidingsronde en een snelle ronde", legt de teambaas uit. "Het is erg verbonden met wat je doet in de eerste bocht, want als je geen consistentie hebt, verlies je veel", zo besluit de Fransman.

Denk je dat Ferrari het gat naar Mercedes dit seizoen nog kan dichten?

34 stemmen

Gerelateerd

Mercedes Ferrari Frédéric Vasseur

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Leclerc schrikt zich een hoedje door Mercedes: 'Dacht dat de data fout was'

Leclerc schrikt zich een hoedje door Mercedes: 'Dacht dat de data fout was'

  • Vandaag 15:45
  • 3
Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

  • Vandaag 09:29
  • 15
Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"

Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"

  • Vandaag 08:09
  • 6
Wolff toont vaderlijke kant na crash Antonelli: "Behoud het zelfvertrouwen"

Wolff toont vaderlijke kant na crash Antonelli: "Behoud het zelfvertrouwen"

  • 2 uur geleden
Russell verrast door Mercedes-dominantie: "Hadden niet verwacht zó goed te zijn"

Russell verrast door Mercedes-dominantie: "Hadden niet verwacht zó goed te zijn"

  • 3 uur geleden
  • 2
Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"

Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"

  • Gisteren 09:14
  • 3

Net binnen

19:35
Verstappen grapt na schrikmoment met polsen: "We kunnen weer darten!"
18:22
Dit zijn de eerdere keren dat Max Verstappen vanaf P20 begon in de Formule 1
17:39
Alonso waarschuwt Aston Martin: "Als er wat mis is, geen risico nemen"
17:01
Wolff toont vaderlijke kant na crash Antonelli: "Behoud het zelfvertrouwen"
16:22
Russell verrast door Mercedes-dominantie: "Hadden niet verwacht zó goed te zijn"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Vandaag 14:53 3
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Vandaag 12:14 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden" Grote ontevredenheid

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Vandaag 11:10 14
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg" Verstappen is niet happy

Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

Vandaag 09:22 26
Ontdek het op Google Play
x