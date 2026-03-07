George Russell heeft vriend en vijand verrast door de pole position met overmacht op te eisen voor de Grand Prix van Australië. De Mercedes-coureur was in de kwalificatie aanzienlijk sneller dan de concurrentie, iets wat hij zelf ook niet direct had zien aankomen. Hoewel er in de paddock al langer werd gesuggereerd dat de Zilverpijlen er goed voor stonden bij de start van dit nieuwe tijdperk, was de uiteindelijke marge waarmee het team domineerde een grote verrassing voor de Brit.

Het team uit Brackley en Brixworth heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het nieuwe pakket voor dit seizoen. Dat die inzet zijn vruchten afwerpt, bleek op het Albert Park Circuit, waar Russell de eerste startplek opeiste met een tijd van 1:18.518. Hij bleef daarmee zijn nieuwe teamgenoot Kimi Antonelli drie tienden van een seconde voor. De rest van het veld volgde op gepaste afstand; Mercedes wist maar liefst acht tienden van een seconde weg te rijden bij de naaste achtervolgers.

Verrassende dominantie Mercedes

Russell toont zich na afloop van de sessie uiteraard zeer tevreden met het resultaat, al heeft hij deze overmacht niet direct ingecalculeerd. "De hele sessie voelde erg clean en netjes aan, zonder fouten. Dit is echt hoe ik dit weekend wilde beginnen", zo spreekt Russell bij PlanetF1. "Ik denk dat we als team wisten, of dachten, dat we een heel goed pakket hadden. Er is door iedereen in Brixworth en Brackley zo hard gewerkt om dit te leveren, maar ik denk niet dat we hadden verwacht dat het zó goed zou zijn. Het is ook geweldig om Kimi hier naast me te hebben.", zo klinkt het toch enigszins verrast.

Uitdagingen van de nieuwe auto's

De nieuwe generatie Formule 1-auto's brengt de nodige uitdagingen met zich mee, zeker op het gebied van energiemanagement. Russell benadrukt dat het besturen van de huidige bolides verre van eenvoudig is en dat het team nog veel moet leren over de complexe systemen. "Deze nieuwe auto's zijn erg uitdagend om in te rijden. Ze zijn erg moeilijk te begrijpen, met het energiemanagement en alle andere functies waar we mee te maken hebben", legt de Brit uit. Volgens Russell zijn zelfs de meest basale zaken waar het team de afgelopen jaren aan gewend was, nu een stuk gecompliceerder geworden. "De meest simpele dingen waar we de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad, zoals pitstops, zijn nu echt uitdagend met alle procedures. Het in het juiste venster krijgen van de motor, de turbosnelheid die genoeg moet spinnen, de batterij die niet te laag maar ook niet te hoog mag zijn en de racestarts; we hebben de uitdagingen gezien. Dus het doel voor ons was simpelweg om een clean weekend te hebben."

