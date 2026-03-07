close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Antonelli and FIA-logo

FIA roept Antonelli op het matje voor aanwezige koelers in W17 tijdens kwalificatie

Antonelli and FIA-logo — Foto: © IMAGO

FIA roept Antonelli op het matje voor aanwezige koelers in W17 tijdens kwalificatie

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Kimi Antonelli is het seizoen ook nog niet lekker begonnen. Zo kende de Italiaanse Mercedes AMG Petronas Formula One Team-coureur een klapper tijdens de derde vrije training. In Q3 werd hij vervolgens de baan opgestuurd terwijl de koelers nog in de sidepods zaten. Tijdens het rijden vlogen die uit de W17, wat een rode vlag veroorzaakte.

Antonelli zat er het hele weekend goed bij, maar verloor de controle over zijn wagen in VT3. Mercedes ging daarna hard aan het werk om de auto op tijd gereed te krijgen. Dat lukte uiteindelijk ook, mede dankzij de crash van Max Verstappen, waardoor er extra tijd was. De auto kon daardoor alsnog de baan op worden gestuurd, al verliep dat niet vlekkeloos.

Waar de schuiver van Antonelli in VT3 nog aan hemzelf te wijten was, lag het incident tijdens de kwalificatie bij het team. De jongeling werd naar buiten gestuurd terwijl er nog koelers in de sidepods zaten. Eén daarvan vloog uit de auto bij het aanremmen voor bocht één, de andere een bocht later. Lando Norris reed over het onderdeel heen en veroorzaakte flink wat brokstukken op de baan, waarna een rode vlag werd gezwaaid. De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) gaat het incident nog onderzoeken; mogelijk is er sprake van een release in unsafe condition.

Gerelateerd

Mercedes Andrea Kimi Antonelli Kimi Antonelli Grand Prix van Australië Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

  • 1 uur geleden
  • 4
Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

  • Gisteren 08:57
  • 9
FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

  • Gisteren 10:49
  • 14
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

  • 5 maart 2026 21:24
  • 9
Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthult vliegreis boven Saoedi-Arabië

Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthult vliegreis boven Saoedi-Arabië

  • 3 maart 2026 15:51
  • 7
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Australië: Russell snelste in Q3, Verstappen P20 na crash Live

LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Australië: Russell snelste in Q3, Verstappen P20 na crash

  • 2 uur geleden
  • 4

Net binnen

07:55
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
07:42
Hadjar geeft Verstappen hoop met P3 in kwalificatie Melbourne: "We hadden het niet verwacht"
07:36
Antonelli lovend over Mercedes-monteurs na zware crash en pakt P2: "Heel stressvol"
07:34
Russell maakt favorietenrol waar en pakt eerste pole postion van 2026: 'Auto kwam tot leven'
07:22
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026 Kwalificatie in Melbourne

Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026

38 minuten geleden
Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli Samenvatting VT3

Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli

Vandaag 03:52
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne Samenvatting VT2

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne

Gisteren 07:05
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië Grand Prix Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

5 maart 2026 12:59 3
Ontdek het op Google Play
x