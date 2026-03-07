Voor Kimi Antonelli is het seizoen ook nog niet lekker begonnen. Zo kende de Italiaanse Mercedes AMG Petronas Formula One Team-coureur een klapper tijdens de derde vrije training. In Q3 werd hij vervolgens de baan opgestuurd terwijl de koelers nog in de sidepods zaten. Tijdens het rijden vlogen die uit de W17, wat een rode vlag veroorzaakte.

Antonelli zat er het hele weekend goed bij, maar verloor de controle over zijn wagen in VT3. Mercedes ging daarna hard aan het werk om de auto op tijd gereed te krijgen. Dat lukte uiteindelijk ook, mede dankzij de crash van Max Verstappen, waardoor er extra tijd was. De auto kon daardoor alsnog de baan op worden gestuurd, al verliep dat niet vlekkeloos.

Waar de schuiver van Antonelli in VT3 nog aan hemzelf te wijten was, lag het incident tijdens de kwalificatie bij het team. De jongeling werd naar buiten gestuurd terwijl er nog koelers in de sidepods zaten. Eén daarvan vloog uit de auto bij het aanremmen voor bocht één, de andere een bocht later. Lando Norris reed over het onderdeel heen en veroorzaakte flink wat brokstukken op de baan, waarna een rode vlag werd gezwaaid. De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) gaat het incident nog onderzoeken; mogelijk is er sprake van een release in unsafe condition.

