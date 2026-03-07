Voor Max Verstappen zit de kwalificatie in Melbourne erop. De Nederlander schoof van de baan in bocht één, maar keek daarna nog even naar zijn linkerhand. Uit de onboardbeelden blijkt dat Verstappen mogelijk geluk heeft gehad dat hij zonder, nog niet bevestigde, blessure uit de RB22 is gestapt.

Coureurs leren al in het karten dat ze bij een crash het stuur moeten loslaten. Het stuur kan namelijk alle kanten opslaan en in het verleden hebben we diverse coureurs gezien die juist door zo’n moment blessures opliepen. Verstappen leek relatief ongedeerd uit de auto te stappen, maar inspecteerde toch even zijn linkerhand. In het verleden zagen we bijvoorbeeld Daniel Ricciardo in Zandvoort: ook hij kwam in de bandenstapels terecht en brak daarbij zijn middenhandsbeentje.

Linkerhand

Uit de onboardbeelden is te zien dat Verstappen tijdens de schuiver het stuur nog in handen had. Rond seconde acht is te zien dat het stuur naar rechts slaat, terwijl Verstappen het nog altijd vasthoudt. Dat verklaart mogelijk waarom de Nederlander na het uitstappen even zijn hand controleerde. F1-journalist Erik van Haren meldt vanuit Melbourne dat er 'geen serieuze schade' aan de linkerhand van Verstappen is.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

