Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'

Aston Martin is het nieuwe tijdperk in de Formule 1 allesbehalve vlekkeloos begonnen. Het team heeft last van flinke problemen met de Honda-krachtbron, waarbij met name de batterijen en hevige trillingen voor veel hoofdpijn zorgen. Teambaas Adrian Newey bevestigt dat de situatie in Melbourne inmiddels zo zorgwekkend is dat het team geen reserveonderdelen over heeft.

