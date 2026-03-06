Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'

close global

Newey, Alonso, AMR26, socials

1 reactie

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Aston Martin is het nieuwe tijdperk in de Formule 1 allesbehalve vlekkeloos begonnen. Het team heeft last van flinke problemen met de Honda-krachtbron, waarbij met name de batterijen en hevige trillingen voor veel hoofdpijn zorgen. Teambaas Adrian Newey bevestigt dat de situatie in Melbourne inmiddels zo zorgwekkend is dat het team geen reserveonderdelen over heeft.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

