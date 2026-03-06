close global

Lance Stroll and Fernando Alonso in front of the Australian flag

Alonso en Stroll gebruiken kauwgom als bizarre noodoplossing rondom Aston Martin-problemen

Lance Stroll and Fernando Alonso in front of the Australian flag

Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll hebben tijdens de testdagen in Bahrein naar een opmerkelijk hulpmiddel moeten grijpen. Om hun gebit te beschermen tegen de hevige vibraties in de AMR26, kauwden de coureurs op drie à vier stukken kauwgom tegelijkertijd. De kauwgom diende naar verluidt als een geïmproviseerde gebitsbeschermer om te voorkomen dat de tanden door het hevige schudden hard op elkaar zouden klappen.

De oorzaak van de problemen ligt bij de nieuwe Honda-krachtbron. Deze vertoont abnormale vibraties die dus niet alleen schade toebrengen aan het batterijpakket van het hybridesysteem, maar dus ook bij de coureurs zelf. Het door Adrian Newey ontworpen chassis lijkt deze trillingen bovendien te versterken in plaats van te dempen. Hierdoor worden de schokken via het stuur direct doorgegeven aan de handen en het lichaam van de coureurs, wat grote zorgen baart binnen het team.

Stroll in de 'electric chair' 

Newey bevestigde op de mediadag in aanloop naar de F1 Grand Prix van Australië dat de Aston Martins waarschijnlijk niet de finish zullen uithalen, maar vanwege de vibraties vroegtijdig zullen uitvallen. Alonso en Stroll vrezen voor blijvende zenuwschade. "Alsof je jezelf elektrocuteert op een stoel of zo, zo ver zit het er niet vanaf. Het zijn gewoon heel onaangename trillingen. Het is slecht voor de motor, maar ook voor de persoon in de auto. Wij proberen het onder controle te krijgen en het op te lossen. We hebben voor dit weekend een paar ideeën om sommige van die problemen aan te pakken", vertelde de laatstgenoemde.

Aston Martin-coureurs kauwen kauwgom

Volgens Giuliano Duchessa, die namens het Italiaanse platform Autoracer aanwezig was in Bahrein, liet weten dat Alonso en Stroll op kauwgom moesten kauwen om hun gebit te beschermen tegen de vibraties. Aston Martin hoopt natuurlijk dat verbeteringen aan de auto tussen Bahrein en Australië zouden helpen, maar de resultaten van de eerste vrije training konden niet erger zijn. Alonso reed geen enkele ronde vanwege een probleem met de Honda-power unit. Stroll verreed drie ronden en was een halve minuut langzamer dan de snelste man Charles Leclerc.

Denk jij dat Adrian Newey de problemen bij Aston Martin dit seizoen nog kan oplossen?

93 stemmen

Aston Martin Fernando Alonso Adrian Newey Lance Stroll Grand Prix van Australië

