De problemen bij Aston Martin in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen zijn van gigantische aard. Nu blijkt dat de coureurs amper de helft van een raceafstand kunnen rijden wegens vibraties veroorzaakt door het chassis. Lance Stroll komt zelfs met een hele extreme vergelijking.

Het team van Aston Martin beleefde natuurlijk een desastreuse voorbereiding op dit seizoen, waarbij de tijd beperkt werd en er duidelijk veel problemen waren. Nu krijgen we eindelijk meer inzicht in de precieze zorgen. De problemen kwamen aan het licht tijdens de voorbereidingen op de eerste Grand Prix van het jaar in Melbourne. Hoewel er achter de schermen hard wordt gewerkt aan oplossingen, is de situatie vooralsnog niet onder controle. De trillingen zijn niet alleen schadelijk voor de mechanische onderdelen van de auto, maar worden via het chassis direct doorgegeven aan de handen en vingers van de coureurs.

Vibraties

Het stijve chassis van koolstofvezel dempt de trillingen nauwelijks, waardoor deze direct worden doorgegeven aan de vingers van de rijders. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de inzetbaarheid van Alonso en Stroll tijdens de race. Adrian Newey vertelde er eerder over "Fernando denkt dat hij niet meer dan 25 opeenvolgende ronden kan rijden voordat hij risico loopt op permanente zenuwschade aan zijn handen. Lance is van mening dat hij niet meer dan 15 ronden kan rijden voor die drempel wordt bereikt." Newey gaf toe dat het team hierdoor zwaar beperkt zal zijn in het aantal ronden dat zij tijdens de Grand Prix kunnen voltooien, totdat de trillingen bij de bron zijn aangepakt.

Elektrische stoel

Nu horen we ook wat van de rijder. Stroll vertelt in gesprek met Motorsport.com hoe hij de pijnlijke aangelegenheid beleeft en komt zelfs met een extreme vergelijking met een elektrische stoel, het beruchte apparaat waar men vooral in de Verenigde Staten vaak de doodstraf mee heeft uitgevoerd: "Alsof je jezelf elektrocuteert op een stoel of zo, zo ver zit het er niet vanaf. Het zijn gewoon heel onaangename trillingen. Het is slecht voor de motor, maar ook voor de persoon in de auto. Wij proberen het onder controle te krijgen en het op te lossen. We hebben voor dit weekend een paar ideeën om sommige van die problemen aan te pakken. We zullen in de eerste vrije training zien of het beter is dan in Bahrein."

