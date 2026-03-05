Hamilton nog lang niet met pensioen: "Ik stop niet voordat dát is gebeurd"
Hamilton nog lang niet met pensioen: "Ik stop niet voordat dát is gebeurd"
Lewis Hamilton (41) begint aan zijn tweede seizoen bij Ferrari, maar als het aan de Brit ligt blijft het daar niet bij. Hamilton liet op de persconferentie in Australië weten dat hij geenszins van plan is te stoppen met de F1 voordat hij een Grand Prix op het continent Afrika heeft meegemaakt. "Ik blijf totdat dat gebeurt", zegt hij.
Hamilton kende een uiterst moeizaam debuutjaar bij Ferrari, maar de coureur uit Stevenage zegt weer helemaal opgeladen en fris te zijn voor het nieuwe jaar. Hij wil meedoen voor de overwinningen en strijden om de wereldtitel. Maar of dat nu wel of niet lukt, het lijkt geen invloed te hebben op zijn toekomstplannen. Hamilton heeft tijdens de mediadag in Australië aangegeven dat hij niet zal stoppen met racen in de F1 voordat de sport een Grand Prix heeft georganiseerd in Afrika. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een enorme klik met het continent en dringt er bij de bazen van Liberty Media dan ook op aan om er een race op te tuigen.
Hamilton zegt te strijden voor Grand Prix in Afrika
"Ik heb het voorrecht gehad om in tien Afrikaanse landen te zijn geweest, en er is nog zoveel meer te zien... De afgelopen zes, misschien wel zeven jaar, heb ik achter de schermen gestreden om een Grand Prix naar Afrika te halen", zo vertelt Hamilton als reactie op een vraag van een Afrikaanse journalist in de zaal. "Ik heb met de betrokkenen gesproken en hen gevraagd: 'Waarom racen we niet in Afrika? We racen op elk ander continent, waarom niet in Afrika?' "Ik weet dat ze er echt hun best voor doen. Ik denk dat ze al in heel wat verschillende landen zijn geweest [om te praten over een race, red.]."
Kenia, Rwanda of Zuid-Afrika lijken Hamilton wel wat
Als Hamilton zelf een locatie zou mogen kiezen, dan spreken Kenia, Rwanda en Zuid-Afrika hem wel aan. "De landen waar ik tot nu toe het meest van heb genoten, waren Kenia en Rwanda, wat vooral spectaculair was. Twee plekken waar ik het gevoel had dat ik zou kunnen wonen. Zuid-Afrika is prachtig. Ik denk dat dat goede plekken zouden zijn om naartoe te gaan."
Hamilton blijft racen in F1 totdat er race in Afrika is
En zo lang dat nog niet gebeurd is, blijft Hamilton racen in de F1, zo onthult hij. "Ik wil de sport niet verlaten zonder dat er een Grand Prix is geweest, zonder er zelf te hebben geracet. Ik blijf hier nog even tot dat gebeurt, want dat zou geweldig zijn, zeker gezien het feit dat ik half Afrikaans ben", aldus de Ferrari-coureur.
