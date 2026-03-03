Manager Raymond Vermeulen legt bij Viaplay uit dat hij er toch van geniet dat Max Verstappen, nu vader, nog altijd competitief racet. De algemene tendens is dat vaders binnen de F1 twee tienden langzamer worden, maar de manager stelt dat Verstappen juist twee tienden sneller is geworden sinds de geboorte van baby Lily.

In mei 2025 maakten Kelly Piquet en Verstappen bekend dat hun gezin werd uitgebreid met baby Lily. Het is voor Verstappen zijn eerste eigen kind, naast bonusdochter Penelope, die Piquet overhield uit haar eerdere relatie met Daniil Kvyat. De Nederlander gaf aan dat het altijd een grote wens van hem was om een eigen gezin te stichten, en nadat dit bekend werd, gingen enkelen direct twijfelen of de viervoudig kampioen zijn snelheid wel zou behouden.

Vermeulen ziet familieman Verstappen

Vermeulen stelt dat Verstappen vooral heeft laten zien dat hij een echte familieman is: "Je kon zien dat hij erg trots was toen hij de geboorte van zijn dochter verwelkomde, en ik denk dat hij dol is op het vaderschap. Hij houdt van zijn privacy, maar hij geniet van elk moment daarvan."

Ook Verstappen zelf komt aan het woord: "Ik vind het ontzettend belangrijk om zoveel mogelijk aanwezig te zijn om ze te zien opgroeien en tijd met ze door te brengen. En ook wanneer je weer thuiskomt en zij jou herkennen en zien glimlachen, boos worden of verdrietig zijn dat je weer weggaat… dat is wat ik altijd heb gewild in mijn leven: een gezin stichten."

'Verstappen is twee tienden sneller geworden'

Daarnaast rekent Vermeulen af met het stereotype dat over vaders in de Formule 1 hangt: "Iedereen zei altijd dat je als je vader wordt twee tienden zou verliezen, maar ik denk dat Max juist twee tienden heeft gewonnen. Dus nee, voor hem is het een beloning om een prachtig gezin te hebben en een nieuw hoofdstuk in zijn leven te beginnen."

