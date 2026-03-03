close global

George Russell, Max Verstappen, Mercedes, Red Bull, Singapore, 2025

Montoya: "Russell wereldkampioen, Mercedes constructeurstitel"

Brian Van Hinthum
Juan Pablo Montoya is ervan overtuigd dat George Russell dit jaar de wereldtitel gaat opeisen. De Colombiaan gelooft dat Mercedes de zaakjes het beste voor elkaar heeft voor het nieuwe tijdperk in de koningsklasse en dat de Duitse renstal ook bij de constructeurs de sterkste zal blijken. 

Met de naderende Grand Prix van Australië op 8 maart is de spanning in de paddock om te snijden. Hoewel Lando Norris en McLaren-Mercedes de titels verdedigen na een succesvol vorig jaar, wijst veel erop dat de pikorde door de nieuwe reglementen flink kan veranderen. Mercedes maakte tijdens de wintertests in Bahrein al een sterke indruk met de W17, waarbij vooral de nieuwe krachtbron en de innovatieve actieve aerodynamica de aandacht trokken van de concurrentie.

Mercedes de te kloppen ploeg

Montoya steekt zijn bewondering voor de formatie uit Brackley niet onder stoelen of banken. Ondanks de felle concurrentie van teams als Ferrari en Red Bull Racing, ziet hij Mercedes als de absolute favoriet voor de komende maanden. "Die Mercedes is nog steeds de nummer één. Iedereen gelooft dat Mercedes de beste auto heeft", aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar bij Vision4Sport. Hij voorziet dan ook een zeer succesvol jaar voor de stal van Toto Wolff. "Ik denk dat George Russell wereldkampioen wordt en dat Mercedes de constructuurtitel wint.

Het gevaar van kopiëren

Toch waarschuwt Montoya dat de werkelijke krachtsverhoudingen pas in Melbourne echt duidelijk worden. Teams houden hun kaarten tijdens de testweken vaak tegen de borst om te voorkomen dat concurrenten slimme innovaties direct overnemen en in hun eigen ontwerp integreren. "Tot de start van het seizoen krijgen we geen goed beeld van waar iedereen staat. Dat komt doordat wanneer je met nieuwe dingen komt, mensen bij andere teams ernaar gaan kijken en denken: 'Dat kunnen we kopiëren'", zo legt de Colombiaan uit. "Als je het te vroeg brengt, hebben mensen tijd om het in de windtunnel te zetten en winnen ze een maand aan ontwikkeling. Dus als je je beste spullen te vroeg brengt, kom je in de problemen."

Denk jij dat George Russell de kwaliteiten heeft om wereldkampioen te worden?

44 stemmen

