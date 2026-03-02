De samenwerking tussen Aston Martin en Honda is tijdens de wintertest in Bahrein stroef van start gegaan. De Britse renstal en de Japanse motorfabrikant moesten hun testprogramma vroegtijdig staken vanwege aanhoudende problemen met de nieuwe krachtbron. Waar andere teams honderden ronden konden afleggen, bleef de teller voor Aston Martin steken op een teleurstellend laag aantal kilometers, wat grote zorgen baart voor de naderende seizoensopener in Australië.

De kern van het probleem ligt bij de nieuwe V6-verbrandingsmotor van Honda. Deze produceert abnormale vibraties die niet overeenkwamen met de eerdere simulaties in Sakura. Deze trillingen zijn zo krachtig dat ze het batterijsysteem fysiek beschadigen door het accupakket binnen de carrosserie te schudden. Omdat de elektrische componenten onder de nieuwe reglementen een veel grotere rol spelen, is dit een kritiek defect. Bovendien zorgt het hoge toerental dat nodig is om de krachtigere MGU-K op te laden voor extra slijtage en trillingen in de versnellingsbak.

Gevaarlijk

Vanuit het kamp van Honda wordt de ernst van de situatie niet onder stoelen of banken gestoken. Ikuo Takeishi van Honda legt uit dat het voortijdig beëindigen van de test noodzakelijk was omdat de situatie "gevaarlijk" werd voor de monteurs en de hardware. "De abnormale trillingen die tijdens de tests werden waargenomen veroorzaken schade aan de batterij. Dat was de belangrijkste reden voor het stilzetten van de auto", zo citeert Motorsport.com. "We hebben de wagen stilgezet omdat we vonden dat verder rijden in die toestand niet verantwoord was. Het was niet zo dat er direct een ongeluk dreigde, maar het werd wel als gevaarlijk beschouwd."

Zorgen groot

Hij vervolgt: "Je kunt het zien alsof het batterijsysteem door elkaar wordt geschud in de auto. Het bevestigingsgebied van de batterij trilt. Als dit binnen onze verwachtingen was gebleven, hadden we kleine aanpassingen kunnen doen. Nu lijken we echter met een vrij complexe situatie te maken te hebben. Als de oorzaak bijvoorbeeld duidelijk bij de transmissie of de motor lag, was het veel eenvoudiger geweest om dit aan te pakken. Maar vermoedelijk veroorzaken meerdere componenten samen deze trillingen. Daardoor is het onzeker of het aanpassen van één onderdeel voldoende zal zijn en kunnen we niet uitsluiten dat dit probleem langer aanhoudt. Desondanks ben ik vastbesloten het zo snel mogelijk op te lossen."