close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Newey with his head in his hand with a black background, red Honda logo to his left and green Aston Martin F1 car to his right

Honda legt vroegtijdig staken wintertests uit: "De situatie was gevaarlijk"

Honda legt vroegtijdig staken wintertests uit: "De situatie was gevaarlijk"

Brian Van Hinthum
Newey with his head in his hand with a black background, red Honda logo to his left and green Aston Martin F1 car to his right

De samenwerking tussen Aston Martin en Honda is tijdens de wintertest in Bahrein stroef van start gegaan. De Britse renstal en de Japanse motorfabrikant moesten hun testprogramma vroegtijdig staken vanwege aanhoudende problemen met de nieuwe krachtbron. Waar andere teams honderden ronden konden afleggen, bleef de teller voor Aston Martin steken op een teleurstellend laag aantal kilometers, wat grote zorgen baart voor de naderende seizoensopener in Australië.

De kern van het probleem ligt bij de nieuwe V6-verbrandingsmotor van Honda. Deze produceert abnormale vibraties die niet overeenkwamen met de eerdere simulaties in Sakura. Deze trillingen zijn zo krachtig dat ze het batterijsysteem fysiek beschadigen door het accupakket binnen de carrosserie te schudden. Omdat de elektrische componenten onder de nieuwe reglementen een veel grotere rol spelen, is dit een kritiek defect. Bovendien zorgt het hoge toerental dat nodig is om de krachtigere MGU-K op te laden voor extra slijtage en trillingen in de versnellingsbak.

Gevaarlijk

Vanuit het kamp van Honda wordt de ernst van de situatie niet onder stoelen of banken gestoken. Ikuo Takeishi van Honda legt uit dat het voortijdig beëindigen van de test noodzakelijk was omdat de situatie "gevaarlijk" werd voor de monteurs en de hardware. "De abnormale trillingen die tijdens de tests werden waargenomen veroorzaken schade aan de batterij. Dat was de belangrijkste reden voor het stilzetten van de auto", zo citeert Motorsport.com. "We hebben de wagen stilgezet omdat we vonden dat verder rijden in die toestand niet verantwoord was. Het was niet zo dat er direct een ongeluk dreigde, maar het werd wel als gevaarlijk beschouwd."

Zorgen groot

Hij vervolgt: "Je kunt het zien alsof het batterijsysteem door elkaar wordt geschud in de auto. Het bevestigingsgebied van de batterij trilt. Als dit binnen onze verwachtingen was gebleven, hadden we kleine aanpassingen kunnen doen. Nu lijken we echter met een vrij complexe situatie te maken te hebben. Als de oorzaak bijvoorbeeld duidelijk bij de transmissie of de motor lag, was het veel eenvoudiger geweest om dit aan te pakken. Maar vermoedelijk veroorzaken meerdere componenten samen deze trillingen. Daardoor is het onzeker of het aanpassen van één onderdeel voldoende zal zijn en kunnen we niet uitsluiten dat dit probleem langer aanhoudt. Desondanks ben ik vastbesloten het zo snel mogelijk op te lossen."

Denk jij dat Aston Martin de problemen voor de start van het seizoen kan oplossen?

79 stemmen

Gerelateerd

Aston Martin Honda
Vasseur over kansen Ferrari:
Ferrari

Vasseur over kansen Ferrari: "Ik ben te oud om hoge verwachtingen te hebben"

  • 3 uur geleden
Slater vertelt over impact oorlogssituatie:
Conflict

Slater vertelt over impact oorlogssituatie: "Ze werken aan een exit-strategie"

  • Vandaag 14:51

Net binnen

Verstappen gooit roer om door onveilige situatie, 'Aston Martin trekt zich terug in Melbourne' | GPFans Recap
GPFans Recap

Verstappen gooit roer om door onveilige situatie, 'Aston Martin trekt zich terug in Melbourne' | GPFans Recap

  • 33 minuten geleden
Bahrein en Saoedi-Arabië mogelijk geannuleerd door oorlog Iran: dit zijn de opties
Oorlog Midden-Oosten

Bahrein en Saoedi-Arabië mogelijk geannuleerd door oorlog Iran: dit zijn de opties

  • 1 uur geleden
  • 2
 Honda legt vroegtijdig staken wintertests uit:
Honda

Honda legt vroegtijdig staken wintertests uit: "De situatie was gevaarlijk"

  • 2 uur geleden
Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Vasseur over kansen Ferrari:
Ferrari

Vasseur over kansen Ferrari: "Ik ben te oud om hoge verwachtingen te hebben"

  • 3 uur geleden
Prachtige beelden: Leclerc en Saint Mleux zijn in het huwelijksbootje gestapt
Offgrid

Prachtige beelden: Leclerc en Saint Mleux zijn in het huwelijksbootje gestapt

  • Vandaag 18:03
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
75.000+ views

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

  • 28 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Bottas over privéjet van Verstappen:
75.000+ views

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

  • 26 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x