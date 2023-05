Lars Leeftink

Maandag 15 mei 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag blikten we vooruit op de kwalificatie in Imola, die anders gaan zijn dan tijdens normale raceweekenden. Daarnaast was het vandaag zeven jaar geleden dat Max Verstappen de Formule 1 Grand Prix van Spanje won in 2016, liet Peter Windsor weten Charles Leclerc wel bij Ferrari te willen zien en zag de Brit ook een trucje waarom andere teams het lastig vinden om de RB19 te kopiëren. Dit is de GPFans Recap van 15 mei.

Zeven jaar geleden boekte Verstappen zijn eerste F1-zege in Spanje

"Yo hé, yo ho, yo f*cking bizar!" De bekende woorden van commentator Olav Mol tijdens de slotfase van de Grand Prix van Spanje in 2016. Max Verstappen sloot de race als winnaar af en boekte zo tijdens zijn debuut voor Red Bull zijn eerste zege ooit in de Formule 1. Meer lezen? Klik hier! Lezen over alle records die de Nederlander sindsdien heeft verzameld? Klik hier!

Format kwalificatie Imola: minder bandensets, verplichte compound

In Azerbeidzjan besloot de FIA tijdens het sprintraceweekend, de eerste van 2023, te experimenteren met een nieuw format. Dit format werd wisselend ontvangen, maar komend weekend in Imola gaat de sport wederom een poging wagen om wat veranderingen door te voeren. Hoe gaat de kwalificatie komend weekend precies in zijn werking? Meer lezen? Klik hier!

Windsor wijst naar trucje van Red Bull dat de concurrentie maar moeilijk kan kopiëren

Formule 1-coryfee Peter Windsor is ervan overtuigd dat de ophanging van de RB19 het overduidelijke trucje van Red Bull Racing is, dat maar moeilijk kan worden gekopieerd door de concurrentie. De Brit vermoedt dat dit onderdeel één element van het succes van Red Bull Racing is. Meer lezen? Klik hier!

Arnoux zag Verstappen op zijn best in Miami: "Max is een geweldige coureur"

Volgens voormalig F1-coureur René Arnoux was de reactie van Max Verstappen na de sprintrace tijdens het Formule 1-raceweekend in Azerbeidzjan van twee weekenden geleden 'onacceptabel' en moet de Nederlander qua persoonlijkheid leren van coureurs uit het verleden. Meer lezen? Klik hier!

Windsor: "Leclerc zou in een Red Bull meedoen om het kampioenschap"

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsoringmanager en nu analist, is van mening dat Charles Leclerc in een auto van Red Bull Racing nog wel een paar zeges zou boeken in 2023 en mee zou doen om het kampioenschap. Toch denkt hij niet dat de Monegask daar in de nabije toekomst gaat rijden zolang Max Verstappen daar de eerste coureur is, alhoewel hij het wel graag ziet gebeuren. Meer lezen? Klik hier!