Volgens voormalig F1-coureur René Arnoux was de reactie van Max Verstappen na de sprintrace tijdens het Formule 1-raceweekend in Azerbeidzjan van twee weekenden geleden 'onacceptabel' en moet de Nederlander qua persoonlijkheid leren van coureurs uit het verleden.

Verstappen heeft vaker aanvaringen gehad met coureurs, iets waar Esteban Ocon, Sergio Pérez en Lewis Hamilton over mee kunnen praten. Na de sprintrace in Bakoe was Verstappen boos dat hij niet genoeg ruimte kreeg van Russell. Dit liet hij de Brit na de sprintrace merken door naar hem toe te gaan en het gat in zijn sidepod te laten zien, ontstaan tijdens de openingsrace van de korte race. Russell wou er echter niks van weten en zei 'dat Verstappen de onboard-beelden maar moest terugkijken'. Verstappen was daar niet echt blij mee.

Vergelijken met voormalig coureurs

In gesprek met La Gazzetta dello Sport geeft Arnoux aan dat hij Verstappen niet wil en kan vergelijken met coureurs uit het verleden. "In Miami zagen we meer dan ooit wat Verstappen en Red Bull samen waard zijn. Max is een geweldige coureur en dat bewees hij op verschillende manieren. Hij was intelligent bij de start, omdat dat het enige punt was waarop hij risico liep, zeker met zijn harde banden. Max deed niks fout en bewees dat de coureur er nog steeds toe doet, alhoewel minder dan in het verleden. Daarom is het lastig om hem te vergelijken met grootheden uit het verleden."

Persoonlijkheid Verstappen

Arnoux heeft echter ook kritiek op Verstappen, en dan vooral op zijn persoonlijkheid. Hierbij vergelijkt hij de Nederlander met de persoonlijkheid van andere legendarische coureurs. "Schumacher en Senna pakten veel overwinningen vanwege hun superieure auto's, en dat zien we nu ook. Verstappen en Senna zijn absoluut verschillend. Ik heb het dan over hoe ze waren als persoon. De Senna die ik kende was heel gereserveerd, aardig, en op zichzelf. Max is veel harder: de reactie die hij in Bakoe toonde tegenover Russell is onacceptabel. Het is niet zo dat anderen je moeten laten passeren omdat je wereldkampioen bent."