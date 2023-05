Lars Leeftink

Lewis Hamilton heeft aangegeven dat de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 'nog steeds een naar gevoel geeft' en 'dat hij het litteken nog steeds heeft'. Teambaas Toto Wolff laat er een hele andere mening op na, maar kwam ook met nieuwe inzichten. Daarbij focust hij zich vooral op Jean Todt, voormalig voorzitter van de FIA.

De Grand Prix van Abu Dhabi 2021 leek de dag te zijn waarop historie geschreven zou worden. De Brit reed ruim voorop en was hard op weg naar zijn achtste titel. Sergio Pérez kon tijdens de race de Brit nog wel even ophouden na een pitstop van de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor Max Verstappen meer in de buurt kon komen. Het leek echter niet voldoende, totdat Nicholas Latifi zijn auto tegen de muur zette en een safety car creëerde. Wedstrijdleider Michael Masi besloot vervolgens alleen de auto's tussen Hamilton en Verstappen in erlangs te laten en liet vervolgens weten dat de safety car tijdens de laatste ronde naar binnen zou gaan. Tot woede van Mercedes. Verstappen won uiteindelijk de race door een inhaalactie op verse banden en won daarmee ook zijn eerste kampioenschap.

Hamilton blikt terug

In gesprek met ESPN kan Hamilton er niet onderuit: het doet nog steeds pijn. De Brit kan niet anders dan met pijn en moeite terugdenken aan de laatste ronde en alles wat daaromheen gebeurde. "Uiteindelijk zal dat nare gevoel altijd bij je blijven. Het is als een eerste liefde, dus ook je eerste gebroken hart. Het litteken heb ik nog steeds. De herinnering blijft." Ook zijn teambaas, Toto Wolff, ging nog een keer in op die race.

Wolff heeft het verwerkt

Volgens Wolff is het inmiddels zo dat hij de race van toen verwerkt heeft. Hij weet namelijk wie de schuldige was. "Het was voor ons een reeks aan catastrofes. Het was het werk van één man. Het was een kampioenschap tussen twee teams en twee coureurs, die allebei verdienden te winnen. De uitslag veranderde omdat één iemand de weg kwijt was. Maar er zit geen grote complottheorie achter." Toch openbaart Wolff dat hij wel ergens van baalt. "Had ik gewild dat Jean Todt erbij betrokken was in plaats van dat hij gefilmd werd voor zijn documentaire? Ja. Tenminste om de stewards te vertellen dat ze er op de juiste manier naar moeten kijken. Maar zou het een verschil hebben gemaakt? Ik weet het niet."