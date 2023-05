Remy Ramjiawan

Formule 1-coryfee Peter Windsor is ervan overtuigd dat de ophanging van de RB19 het overduidelijke trucje van Red Bull Racing is, dat maar moeilijk kan worden gekopieerd door de concurrentie. De Brit vermoedt dat dit onderdeel één element van het succes van Red Bull Racing is.

Na het eerste jaar van het nieuwe reglement in 2022, wist Red Bull in 2023 een perfecte score af te leveren door alle races tot op heden te winnen. Niet alleen de vloer wordt geprezen, want dat zou volgens de kenners een kunststukje van ontwerper Adrian Newey zijn. Toch wordt er ook met argusogen naar de ophanging van de RB19 gekeken, hoewel het onderdeel goed voor de concurrenten te zien is, kan het maar moeilijk worden gekopieerd.

Weinig verlies van neerwaartse druk

Windsor gaat op zijn YouTube-kanaal in op de laatste ontwikkelingen uit de koningsklasse en ditmaal richt hij zich op de snelheid van Red Bull Racing. Hij wijst naar een trucje van het Oostenrijkse team, hoewel het allemaal binnen de regels valt. In zijn ogen is de ophanging namelijk het element waardoor de RB19 lager kan worden afgesteld. Daardoor heeft de bolide, in zijn ogen, minder last van downforce-verlies bij het remmen en heeft de wagen meer tractie bij het accelereren.

'Alles ondersteunt het ontwerp van Newey'

"Uiteraard maakt [de ophanging] deel uit van het geheel, maar het is het totale aerodynamische pakket dat Adrian heeft gecreëerd en hij maximaliseert dat met alle dingen die je binnen de reglementen kan doen, om een stabiel platform te krijgen", zo legt hij uit. De concurrentie begrijpt in zijn ogen hoe het werkt, maar om het te implementeren op hun eigen wagens, dat is een ander verhaal. "Het team dat de auto verpakt, de afdeling van de ophanging, de accu-afdeling, maar ook de power unit-sectie, is er helemaal opgericht om alles aan te vullen wat Adrian met die auto wilde doen. Dat is niet gemakkelijk om na te doen", aldus Windsor.