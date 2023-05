Lars Leeftink

Maandag 15 mei 2023 16:43 - Laatste update: 16:50

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsoringmanager en nu analist, is van mening dat Charles Leclerc in een auto van Red Bull Racing nog wel een paar zeges zou boeken in 2023 en mee zou doen om het kampioenschap. Toch denkt hij niet dat de Monegask daar in de nabije toekomst gaat rijden zolang Max Verstappen daar de eerste coureur is, alhoewel hij het wel graag ziet gebeuren.

De RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez is zo dominant dat er in 2023 weinig naar de coureurs en veel naar de auto zelf wordt gewezen als reden dat beide coureurs zoveel succes hebben. Vier keer na vijf races dit seizoen eindigde de coureurs op P1 en P2 tijdens het weekend, terwijl Red Bull alle vijf de races won. Verstappen heeft veertien punten voorsprong op Pérez en een zege meer, maar er wordt toch vooral gewezen naar Adrian Newey. De ontwerper van de RB18 heeft zichzelf met de RB19 overtroffen. Dit terwijl het bij Ferrari niet zo soepel gaat en Leclerc het enorm lastig heeft.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Herbert: 'Pérez moet enorme risico's nemen in titelgevecht met Verstappen'

Leclerc in een Red Bull

In zijn video op zijn YouTube-kanaal zegt Windsor dat hij denkt dat Leclerc in een andere auto veel beter zou presteren dan nu het geval is. "Als Leclerc vanaf morgen in een Red Bull zou rijden, wint hij dit jaar zeker nog een Grand Prix. Het zou niet makkelijk zijn tegen Max, maar ik denk wel dat hij mee zou kunnen doen voor het wereldkampioenschap." Toch moet Windsor wel meteen fans uit de wereld helpen. "Hij [Leclerc] rijdt niet in een Red Bull en dat gaat ook niet gebeuren, denk ik. Ik denk niet dat ze Charles ooit in een Red Bull zullen zetten zolang Max in de andere auto zit. Op dit moment is hij waarschijnlijk beter af met Frederic Vasseur, gelovend in Vasseurs capaciteiten bij Ferrari."

Windsor denkt overigens niet dat het een goed idee voor Leclerc is om naar Mercedes te gaan, waar Hamilton na dit seizoen of 2024 wel eens zou kunnen stoppen. Ondanks dat de auto en het toekomstbeeld daar wellicht interessant is, weet de Brit niet of Leclerc er goed aan zou doen om die stap te maken. "Dan nog heb je George [Russell] in de andere auto zitten. Die zou hij dan moeten verslaan. Dat is helemaal niet makkelijk, veel moeilijker dan Carlos Sainz. Op dit moment denk ik niet dat Charles moet denken aan een vertrek bij Ferrari. Hij moet zichzelf afvragen: 'Wat deed ik in Miami? Ik had een slecht weekend in Melbourne. Waarom herhaal ik dat in Miami?' Het is gewoon slecht."