Lars Leeftink

Maandag 15 mei 2023 15:23 - Laatste update: 15:36

Sergio Pérez heeft het stadium bereikt waarop hij het risico moet lopen om ontslagen te worden door Red Bull in een poging te proberen de wereldtitel te winnen en Max Verstappen af te troeven. Dit zegt Johnny Herbert, voormalig coureur in de Formule 1.

De 33-jarige Mexicaan heeft zijn Red Bull-teamgenoot Verstappen aan het begin van 2023 redelijk bij weten te houden met twee overwinningen tegenover drie zeges van de Nederlander. Dit nadat Pérez in 2022 door de tweevoudig wereldkampioen werd verslagen toen de RB18 de dominante auto was. De nieuwste creatie van Adrian Newey is weer een meesterwerk waar de rest van het veld niet bij in de buurt kan komen, waardoor Pérez de enige echte uitdager van Verstappen is. Herbert heeft er sindsdien bij de Mexicaan op aangedrongen om tegen de orders van het Red Bull-team in te gaan om te proberen zijn indrukwekkende teamgenoot te verslaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Format kwalificatie Imola: minder bandensets, verplichte compound

Ga ervoor

“Zeker als het je enige kans is, een beetje zoals Nico [Rosberg]. Alle kleine dingen die hij deed tijdens zijn tijd als teamgenoot van Lewis," zei Herbert tegen de Daily Express. "Hij was niet populair binnen het team en zijn relatie met Toto was ook niet fantastisch. Ik geloof dat hij niet erg goed was, maar hij kreeg die trofee wel op zijn naam. Als het je enige kans is, doe je er alles aan om die trofee te veroveren."

Risico nemen

Ondanks dat risico's nemen kan betekenen dat Red Bull genoodzaakt is om in te grijpen, is volgens Herbert dit de enige optie voor Pérez om de Nederlander te verslaan. "Als je aan het einde van dat seizoen eruit wordt gegooid, staat die trofee op de schoorsteenmantel. We weten dat Max die mentaliteit heeft en Lewis heeft die mentaliteit, net zoals alle andere coureurs die in het verleden wereldkampioenschappen hebben gewonnen. Nu is het afwachten of Sergio hetzelfde wil doen. Het risico bestaat dat je die stoel kwijtraakt, de beste stoel in de Formule 1 op dit moment. Maar om een wereldkampioenschap te winnen? Ik zou ervoor gaan.”