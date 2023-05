Lars Leeftink

In Azerbeidzjan besloot de FIA tijdens het sprintraceweekend, de eerste van 2023, te experimenteren met een nieuw format. Dit format werd wisselend ontvangen, maar komend weekend in Imola gaat de sport wederom een poging wagen om wat veranderingen door te voeren. Hoe gaat de kwalificatie komend weekend precies in zijn werking?

Begin april maakte Pirelli bekend dat er tijdens het raceweekend in Imola wederom getest gaat worden met een nieuwe opzet. Dit heeft dit keer echter geen impact op de sessies zelf, maar is specifiek gericht op de banden. Er gaat met elf in plaats van dertien setjes banden per coureur gereden worden, terwijl ook de verplichte banden tijdens de kwalificatie weer terug zullen keren. Dit betekent de harde band in Q1, de medium band tijdens Q2 en de soft band tijdens Q3. In Bakoe was het nog zo dat voor Q1 en Q2 de medium band verplicht was, tijdens sessies die ook korter waren dan de normale kwalificatiesessies. Nu moeten de coureurs dus volgens deze opzet de eerste kwalificatiesessie op de harde band rijden. Daarnaast gaan we komend weekend ook voor het eerst de full-wet band zien, die geen bandenwarmers nodig heeft.

Verstappen had klachten

Onder meer Max Verstappen liet vlak na het nieuws al weten dat hij hoopt dat het niet al te koud gaat zijn tijdens het raceweekend in Noord-Italië, aangezien de harde en medium band dan gebruikt moeten worden tijdens Q1 en Q2 en het zeker op die banden veel tijd kost om ze op temperatuur te krijgen. Tijdens een sessie van achttien of vijftien minuten, zoals komend weekend, zal dat een uitdaging worden. Zeker omdat het weer niet gaat meewerken. Het wordt komend weekend vooral erg nat in Imola, wat impact gaat hebben op de temperatuur. Op papier gaat de temperatuur de 20 graden Celsius halen, maar door de verwachte regen zal dit in de praktijk wat naar beneden gaan.

Geen andere sessie

In tegenstelling tot Bakoe, waar er een heel nieuw format en zelfs een nieuwe sessie (Sprint Shootout) werd geïntroduceerd, gaat dit in Imola niet gebeuren. Er zijn dus gewoon drie vrije trainingen, een kwalificatie en een race. Tijdens de kwalificatie zullen de coureurs dus echter in lastige omstandigheden Q1 en Q2 op de harde band en medium band moeten rijden, maar dus wel gewoon met achttien en vijftien minuten tijdens de sessie. De laatste sessie, Q3, zal op de soft band gewoon twaalf minuten duren. Hierin gaan de coureurs bepalen wie pole position pakt voor de race op zondag.