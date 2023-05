Remy Ramjiawan

Maandag 15 mei 2023 13:53 - Laatste update: 14:15

Één van de meest geliefde circuits van de Formule 1 zou binnenkort weleens kunnen terugkeren op de kalender, na een opmerking van de voorzitter van de Motorsports Association of Malaysia (MAM). Het Sepang International Circuit was één van de populairste circuits op de Formule 1-kalender tot en met de laatste editie in 2017, die Max Verstappen wist te winnen.

De afgelopen jaren was het evenement niet terug te vinden op de Formule 1-kalender, wel zijn er andere banen bijgekomen. Toch lijkt er weer een kleine opening te zijn voor een eventuele terugkeer. Niet alleen fans zijn enthousiast over de baan, ook meerdere Formule 1-coureurs hebben zich uitgesproken voor de terugkeer. Toch zijn er nog wel barrières die weggewerkt moeten worden. Zo is het prijskaartje voor het organiseren van een Grand Prix de afgelopen jaren flink omhoog gegaan en daar heeft ook het Aziatische circuit mee te maken.

Nog steeds liefde voor Sepang

Tan Sri Mokhzani Mahathir, voorzitter van de MAM, heeft bevestigd dat Sepang opnieuw een Formule 1 Grand Prix wil organiseren. Zoals geciteerd door New Straits Times, zei Mokhzani: "Het is geen probleem om gastheer te zijn. Het gaat erom wie het gaat betalen en of we het kunnen betalen of niet. Ik heb geen idee wat het nu is, maar het is zeker hoger dan toen we in 2017 stopten." Ook kan het Sepang International Circuit worden gezien als één van de traditionele banen, want in het verleden bezocht de koningsklasse het circuit zo'n negentien keer.

Uitdagende baan

De MAM-voorzitter was positief over de ontvangst van Formule 1-coureurs en fans mocht Sepang terugkeren op de kalender. "We krijgen opmerkingen van coureurs zelf dat Sepang één van de uitdagende circuits is die ze graag terug willen zien op de kalender. We hebben altijd een goede relatie met de organisatoren, we kennen ze al sinds 1996 toen we de discussie starten om de race te organiseren, dus het is een kwestie van tijd", aldus Mahathir.