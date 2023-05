Dit zijn de records die Verstappen heeft veroverd sinds historische GP Spanje in 2016

Lars Leeftink

Max Verstappen is sinds zijn zege in Spanje zeven jaar geleden records aan het verzamelen alsof het niks is. De Nederlander is inmiddels precies zeven jaar coureur van Red Bull. Tijdens die seizoenen heeft Verstappen al meerdere records op zijn naam geschreven. Een overzicht van alle records in F1 die op de naam van de Nederlander staan sinds de Grand Prix van Spanje in 2016.

Jongste leider in een race

Na zijn debuut in de Formule 1 in 2015 namens Torro Rosso, een seizoen waarin hij al twee F1-records op zijn naam schreef, was het iets meer dan een jaar wachten op het volgende record van Verstappen. Dit record zette Verstappen op zijn naam tijdens zijn eerste race in een auto van Red Bull. Toen Verstappen 18 jaar en 228 dagen oud was reed hij tijdens de Formule 1 Grand Prix van Spanje (2016) voor het eerst aan de leiding in de Formule 1. Verstappen was daarmee de jongste F1-coureur ooit die aan de leiding van een F1-race heeft gereden. Het bleek tijdens de Grand Prix in Spanje niet het enige record te zijn dat hij op zijn naam zou zetten.

Jongste winnaar van een Grand Prix

De Grand Prix van Spanje werd gewonen door Verstappen, zijn eerste zege in de Formule 1. De Nederlander hield op fantastische wijze Kimi Raikkonen van zich af en werd met zijn 18 jaar en 228 dagen de jongste F1-coureur ooit die een race won in de Formule 1. Sebastian Vettel (21 jaar en 73 dagen) en Charles Leclerc (21 jaar en 320 dagen) en de rest van de F1-coureurs die ooit een race wonnen komen niet in de buurt van dit record.

Jongste coureur die het podium haalt

Het hield daar echter niet op voor Verstappen, want tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016 zette hij ook het record neer voor jongste coureur ooit die op het podium stond in de Formule 1. Met zijn 18 jaar en 228 dagen verslaat hij wederom Stroll (18 jaar en 239 dagen) en Norris (20 jaar en 235 dagen).

Eerste Nederlandse coureur met een zege in F1

Ook nationaal gezien schreef hij die dag geschiedenis, want Verstappen was met zijn zege de eerste Nederlander ooit die het voor elkaar kreeg om een Grand Prix te winnen in de Formule 1. Tot nu toe is hij ook de enige en lijkt hij voorlopig ook de enige te blijven die hierin is geslaagd.

Jongste coureur met snelste raceronde

Vervolgens duurde het amper een halfjaar voordat Verstappen het volgende record op zijn naam kon zetten. Toen Verstappen 19 jaar en 44 dagen oud was, veroverde de Nederlander tijdens de F1 Grand Prix van Brazilië (2016) de snelste raceronde. Ook dit deed hij als jongste coureur ooit. Norris (20 jaar en 235 dagen) en Nico Rosberg (20 jaar en 258 dagen) laat Verstappen achter zich.

Eerste Nederlander met een pole position

Vervolgens duurde het drie jaar voordat Verstappen weer een record op zijn naam zou zetten. Tijdens de Formule 1 Grand Prix van Hongarije (2019) veroverde Verstappen pole position. Het was zijn eerste pole position, en meteen ook de eerste van een Nederlander in de sport. Alle voorgaande Nederlandse F1-coureurs waren hier niet in geslaagd.

Eerste Nederlander aan de leiding van het WK

Vervolgens moeten we weer twee jaar overbruggen voordat het volgende record van Verstappen aan bod komt. In Monaco, tijdens het seizoen 2021, was Verstappen de eerste Nederlandse F1-coureur ooit die aan de leiding van het wereldkampioenschap stond. Het zou het begin zijn van een periode waarin de Nederlander vaker wel dan niet bovenaan stond in het kampioenschap.

Jongste coureur met een grand slam

In 2021 won Verstappen ook als jongste coureur ooit drie races achter elkaar: een grand slam. Verstappen was toen 23 jaar en 277 dagen oud. Het bleek het begin van een dominante periode van Verstappen te zijn, want daarna zou hij meer races winnen dan alle andere coureurs bij elkaar.

Eerste Nederlander met een wereldkampioenschap

Tijdens de spectaculaire Grand Prix van Abu Dhabi werd Verstappen, door Lewis Hamilton te verslaan, de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit in de Formule 1. Net zoals veel andere records slaagden de voorgaande Nederlandse coureurs hier niet in.

Meeste podiumfinishes in één seizoen

In 2021 veroverde Verstappen ook het record voor meeste podiumplekken in een seizoen. Verstappen stond in 2021 maar liefst 18 keer op het podium. Het voorgaande record stond op naam van Michael Schumacher (2002), Vettel (2011 en 2015) en Hamilton (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2021). De drie coureurs kwamen toen 17 keer op het podium terecht.

Meeste raceoverwinningen in één seizoen

Dan naar 2022, waarin Verstappen dus meerdere records op zijn naam kon zetten. Verstappen won vijftien races tijdens een dominant seizoen en won hiermee twee races meer dan Schumacher in 2004 en Vettel in 2013. Verstappen had echter ook wat meer races om dit voor elkaar te krijgen.

Meeste punten tijdens een seizoen

Verstappen scoorde tijdens het seizoen 2022 in totaal 454 punten en staat met dit aantal ruim bovenaan in de historie van de Formule 1. Hamilton kwam in 2019 niet verder dan 413 punten, terwijl de Brit in 2018 in totaal 408 punten scoorde.