Lars Leeftink

Maandag 15 mei 2023 18:13 - Laatste update: 18:46

"Yo hé, yo ho, yo f*cking bizar!" De bekende woorden van commentator Olav Mol tijdens de slotfase van de Grand Prix van Spanje in 2016. Max Verstappen sloot de race als winnaar af en boekte zo tijdens zijn debuut voor Red Bull zijn eerste zege ooit in de Formule 1.

Het is vandaag precies zeven jaar geleden dat Verstappen op meerdere manieren, zowel nationaal als internationaal, die dag geschiedenis schreef. In 2015 maakte Verstappen namens Toro Rosso zijn debuut in de Formule 1 naast Carlos Sainz. De Nederlander maakte tijdens dat seizoen en de openingsfase van 2016 meteen indruk. Dit was niet het geval voor Daniil Kvyatt, die het naast Daniel Ricciardo lastig had. Dit zorgde ervoor dat Red Bull Racing na een paar races in 2016 besloot Kvyat terug te sturen naar Toro Rosso en niet Sainz maar Verstappen te promoveren naar het eerste team. Red Bull zou er geen spijt van krijgen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Stand IndyCar: Palou wint en grijpt leiding in klassement, VeeKay P13 in Indianapolis

GP Spanje 2016

Zijn debuut namens Red Bull Racing zou zijn tijdens de 2016 Grand Prix van Spanje. Tijdens de vrije trainingen was Verstappen nog wel zoekende, met P4 tijdens VT3 als beste resultaat. Toen de kwalificatie daar was, was Verstappen er echter klaar voor. Achter de dominante auto's van Mercedes en teamgenoot Ricciardo zou Verstappen zich als vierde kwalificeren voor zijn eerste race in een Red Bull. Toen die race eenmaal begon, bleek het meteen een speciale dag te worden.

Race in Barcelona

In die periode in de Formule 1 was het niet de vraag of er een Mercedes won, maar of dit Lewis Hamilton of Nico Rosberg was. Tijdens de race in Barcelona bleek het geen één van de twee te zijn, aangezien ze elkaar tijdens de openingsronde van de baan reden. Beide auto's van de Silver Arrows konden niet door en Ricciardo schoof zo op naar P1. Verstappen zat ineens op P2, met Carlos Sainz, de Fin Kimi Räikkönen en de Duitser Sebastian Vettel namens Ferrari achter hem.

Vervolgens kwam Verstappen in zijn ritme, viel Fernando Alonso in zijn McLaren uit en kreeg Ricciardo in de slotfase te maken met een lekke band. Verstappen kwam na een drukke periode vol met pitstops, waarin hij met Räikkönen voor een tweestopper koos en Ricciardo met Vettel voor een driestopper, en strategie uiteindelijk met nog wat meer dan twintig rondje te gaan op P1. De Nederlander moest vervolgens Räikkönen twintig rondjes achter zich zien te houden. De Nederlander zag Räikkönen constant binnen een seconde zitten en het leek een kwestie van tijd voordat Verstappen ingehaald werd, maar de Fin kwam er niet langs. Verstappen won na een fantastische verdedigende race zijn eerste F1-race ooit.

Vervolg

Zo werd de Nederlander de jongste coureur ooit met een zege en een podiumplek in de Formule 1 en de eerste Nederlander ooit die een Grand Prix won. De jaren daarna zou Verstappen steeds beter, rustiger en sterker worden en meerdere records op zijn naam schrijven. In 2021 was het moment dan daar om toe te slaan. Verstappen versloeg Lewis Hamilton in Abu Dhabi en won daarmee zijn eerste F1-titel. Een jaar later, in 2022, won hij zijn tweede op dominante wijze. In 2023 lijkt het erop dat alleen Sergio Pérez hem ervan kan weerhouden om drie keer achter elkaar wereldkampioen te worden. Hier zijn alleen Michael Schumacher, Hamilton, Vettel en Juan Manuel Fangio ooit in geslaagd. Wat er in de toekomst ook gaat gebeuren, 15 mei 2016 zal voor veel Nederlandse F1-fans voor altijd vergelijkbaar zijn met een nationale feestdag. Een speciale dag voor veel mensen, zeker voor Verstappen.