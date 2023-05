Lars Leeftink

Maandag 15 mei 2023 17:25

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend niet in actie kwam, was het voor Rinus VeeKay en IndyCar tijd voor de vijfde race van het seizoen. Een overzicht van de stand van zaken in IndyCar na de vijfde race van 2023.

De vijfde race van het seizoen werd afgelopen zaterdagavond verreden in Indianapolis. De kwalificatie verliep voor Rinus VeeKay niet al te best. Er was geen snelheid om serieus mee te doen voorin, waardoor de Nederlander op P17 aan de race begon op zaterdag. Tijdens de race reed VeeKay wel wat beter, maar had hij geen geluk. De coureur zou stijgen naar P13 en geen top tien weten te halen. Hij scoorde wel punten. De zege in Indianapolis ging uiteindelijk naar Alex Palou, die won voor Patricio O'Ward en Alexander Rossi.

Stand

In de stand staat Palou met 174 punten bovenaan, voor O'Ward (168 punten) en Marcus Ericsson (155 punten). Romain Grosjean (134 punten) en Scott McLaughlin (133 punten) maken de top vijf op hun beurt af, terwijl Josef Newgarden (131 punten), Scott Dixon (127 punten), Will Power (122 punten), Christian Lundgaard (111 punten) en Kyle Kirkwood (108 punten) de top tien afmaken. VeeKay vinden we terug op P18 met 64 punten, achter Marcus Armstrong (77 punten).

Chevrolet heeft met 387 punten tot nu toe net wat minder punten weten te verzamelen dan Honda. De constructeur verzamelde 413 punten na vier races en staat dus voorlopig net wat boven Chevrolet. De verschillen zijn echter klein.