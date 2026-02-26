De Formule 1-kalender voor 2027 begint steeds meer vorm te krijgen, maar voor de fans in Zuid-Afrika is er een bittere pil te slikken. Terwijl Stefano Domenicali hint op een spoedige terugkeer van de Grand Prix van Turkije, lijkt een race op het Afrikaanse continent nog jaren op zich te laten wachten. De Formule 1-CEO benadrukt dat de koningsklasse niet zal afwijken van het huidige aantal races (24), wat directe gevolgen heeft voor nieuwe gegadigden.

Hoewel de roep om een wedstrijd in Afrika al jaren aanhoudt, niet alleen vanuit fans maar ook vanuit Lewis Hamilton, lijkt de weg naar een Grand Prix op het circuit van Kyalami opnieuw geblokkeerd. De Formule 1 racete daar in 1993 voor het laatst, maar een terugkeer op de korte termijn is onwaarschijnlijk. Volgens Domenicali is er simpelweg geen ruimte om de kalender verder uit te breiden, waardoor nieuwe projecten die vanaf nul moeten worden opgebouwd, geduld moeten hebben. 23 circuits hebben al een contract voor 2027 en dus is er nog maar één plekje over. Imola en Zandvoort vallen weg, Barcelona en België gaan in roulatie, en Portimão komt er nog bij.

Turkije op de radar

In tegenstelling tot de situatie in Zuid-Afrika, lijkt Istanbul Park in Turkije een serieuze kandidaat om in 2027 terug te keren. Domenicali wakkerde de geruchten aan tijdens een de wintertests Bahrein. "Turkije is nog niet honderd procent bevestigd. Maar blijf op de hoogte wat betreft Turkije, laat ik het zo zeggen", zo begon de Italiaan, geciteerd door PlanetF1. Hij reageert ook op de kritiek dat de Formule 1 te veel naar stratencircuits zou overstappen. "Dit zijn circuits met historie en een geweldige race-achtergrond. Daarom zeg ik over Turkije: blijf op de hoogte." Istanbul Park mocht al negen keer eerder een F1-race organiseren tussen 2005 en 2021. "Portugal is er zeker bij en Madrid is een semi-permanent circuit, waar ze hard aan de slag zijn om het dit jaar af te krijgen", aldus Domenicali.

Zuid-Afrikaanse ambities

Gayton McKenzie, de Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Kunst en Cultuur, heeft er geen geheim van gemaakt dat hij de Formule 1 dolgraag naar zijn land haalt. Hij stelde eerder zelfs dat zijn ambtstermijn als een mislukking zou gelden als dit niet lukt. Ondanks het oprichten van een speciaal comité en het verkrijgen van goedkeuring van de FIA om Kyalami te upgraden naar een Grade 1-circuit, kwam McKenzie vorig jaar met lege handen terug van gesprekken met Formula One Management.

"We hebben onderschat wat er nodig is om een Formule 1-evenement te organiseren. Maar de Formule 1 heeft ons bij de hand genomen", aldus de minister. Hij blijft echter strijdvaardig ondanks de stroeve onderhandelingen: "Wat we nu doen is dat we de experts erbij hebben gehaald en een bod voorbereiden dat ze niet kunnen weigeren."

Ondanks de inzet vanuit Zuid-Afrika is Domenicali duidelijk over de omvang van het wereldkampioenschap. F1 wil niet verder groeien dan de huidige 24 races per seizoen. "Wat betreft de aantallen blijf ik bij wat we hebben gezegd: het zijn er 24 en we zullen dat aantal beheren om eventuele rotatie in de toekomst mogelijk te maken. Maar we willen niet van dat aantal afwijken."

