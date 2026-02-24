Heeft de Formule 1 een nieuwe schurk nodig in de paddock, nu voormalig Red Bull Racing-kopstukken Christian Horner en Helmut Marko van het toneel zijn verdwenen? GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van de podcast GPFans-raceteam.

Na een dienstverband van ruim twintig jaar werd Christian Horner afgelopen seizoen na de Grand Prix van Silverstone op staande voet ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull Racing. Op dat punt heerste er al enige tijd onrust binnen de Oostenrijkse grootmacht, maar ook de performance maakte een duikeling. De Red Bull-top besloot te breken met Horner en Laurent Mekies vanuit zusterteam Red Bull Racing naar voren te schuiven als teambaas. Horner was op verschillende manieren een spraakmaker in de paddock. Zo stak hij zijn mening nooit onder stoelen of banken en kreeg hij het via de media regelmatig aan de stok met collega-teambazen. Met name de eeuwige vete met Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgde regelmatig voor goede televisie.

Artikel gaat verder onder video

Wordt Horner gemist in de Formule 1?

In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam vraagt Kissing zich dan ook af of Horner, oftewel "die kleine opdonder", gemist wordt in de Formule 1. Bolscher reageert: "De angel is er wel een beetje uitgehaald. Je mist toch een beetje zo'n gifkikker in de paddock. Zijn 'aartsvijand' Toto Wolff weet ook niet zo goed wie hij nu moet hebben, geloof ik. De andere grote roeptoeter in de paddock is Zak Brown, maar die rijdt met een Mercedes-motor, dus die houdt zich wel gedeisd. Fred Vasseur van Ferrari is een beetje die blije oom die alles wel best vindt; die maakt zich volgens mij niet zo druk. In die zin vind ik wel dat je hem mist en dat hij goed was voor de sport. Die vete tussen hem en Wolff was toch stiekem altijd wel leuk om te volgen."

Flavio Briatore en Christian Horner

Wie wordt de volgende schurk in de Formule 1?

Kissing vult aan: "Ja, en anders was het wel Helmut Marko die wat geks zei, maar hij is ook weg." Eind vorig jaar werd immers bekend dat ook de Oostenrijker per direct zou vertrekken bij Red Bull Racing. Bolscher: "Ja, ik vraag me af wie de volgende schurk wordt in de Formule 1. Ik dacht misschien Lawrence Stroll, maar als Aston Martin op P22 rijdt, zal hij niet zoveel te zeggen hebben." Kissing noemt Alpine-kopstuk Flavio Briatore: "Maar hij is denk ik vooral in zijn eigen team een... Ja, niet een schurk. Maar wel..." Bolscher haakt in met een knipoog en zegt over de Italiaan: "Hij is volgens mij meer het type dat een paardenkop in je bed laat leggen dan dat hij het via de media doet. Die moet je volgens mij niet tegen je hebben."

Kissing sluit af: "Dat denk ik ook, ja. Hij wil zich goed laten zien. Ik denk dat we dat ook wel gaan zien in Drive to Survive. Ik denk dat Jack Doohan... Ik denk dat Briatore behoorlijk eerlijk tegen hem is geweest." Bekijk de volledige podcast hieronder.

Gerelateerd