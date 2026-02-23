Enkelvoudig wereldkampioen Lando Norris legt uit dat hij niet bang is om de concurrentie aan te gaan met de grote kampioenen uit de sport. Zo ziet hij een line-up met Lewis Hamilton wel zitten, en ook schroomt hij niet om de strijd binnen één team aan te gaan met Max Verstappen.

Norris wist zijn carrière vorig jaar te bekronen met zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. In 2024 beschikte de Engelsman ook het grootste gedeelte van het seizoen over de snelste wagen, maar wist Verstappen alsnog beslag te leggen op zijn vierde titel. Het verschil met de Nederlander was afgelopen seizoen twee punten in het voordeel van de McLaren-coureur.

Verstappen en Norris binnen één team?

Norris legt op een evenement uit dat hij naast Oscar Piastri ook klaarzit om enkele grote namen binnen het team op te nemen. “Lewis,” waarop een luid gejuich vanuit de zaal volgt. Ook Carlos Sainz staat er nog altijd goed op en wordt als optie door Zak Brown opgeworpen: “Carlos was goed! En Max, Max ook natuurlijk.” Waarbij de zaal figuurlijk in de handen lijkt te wrijven. Norris is verbaasd door die reactie en draait direct zijn hoofd.

“who would you like as a teammate besides oscar?”



lando: (started by naming fernando and lewis)

zak: carlos, no?

lando: carlos was good! yeah max, max as well.



lando’s face when the audience went from ‘wooo!’ to ‘ooOoo..’ the moment he said max 😭 pic.twitter.com/hqsnGqn6Qh — ray (@ln4norris) February 23, 2026

