Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

De F1-testweken zijn achter de rug en dus maken de coureurs en teams zich op voor de eerste Grand Prix van het jaar in Australië. Maar waar kun je dit live volgen? En gaat Verstappen na Melbourne zijn mening bijstellen over de 2026-reglementen? De Nederlander was immers bijzonder kritisch de afgelopen week. Dit en veel meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Deze zaterdag is de eerste dag waarop we kunnen spreken van een afgeronde voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen. Gisteren werd de allerlaatste testdag in Bahrein afgewerkt - en dus moeten de teams en coureurs nu gaan beginnen aan het echte werk. Dat echte werk begint in maart in Australië, waar op het Albert Park Street Circuit de allereerste Grand Prix van 2026 wordt afgewerkt. Maar waar kun je de seizoensopener live kijken? En in hoeverre blijft Verstappen ook na Melbourne bij zijn mening dat de 2026-reglementen niet top zijn? Er is de afgelopen dagen veel over gezegd en geschreven - en ook vandaag kwamen er weer berichten over dit onderwerp naar buiten. En als we het over 2026 hebben, dan hebben we het ook over de nieuwe Grand Prix in Madrid. Maar komt het circuit wel op tijd klaar? Dit en nog veel meer hebben we voor je samengevat in deze GPFans Recap van zaterdag 21 februari.

Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Australië op tv of per stream?

Het lange wachten is bijna voorbij en dat betekent dat we ons langzaam maar zeker op kunnen gaan maken voor de aftrap van het F1-seizoen 2026 in Australië. Op het Albert Park Street Circuit zal de eerste Grand Prix van het jaar verreden gaan worden. En dat wil je natuurlijk niet missen - maar hoe en waar kijk je deze race? GPFans heeft de mogelijkheden - denk aan tv, streams en liveblog - voor de F1 Grand Prix van Australië voor je op een rij gezet. Zo weet je zeker dat je, als 's nachts je wekker gaat voor de sessies, je niet voor verrassingen komt te staan. Klik hier om het hele artikel over de Grand Prix van Australië te lezen.

Gaat het goedkomen met de Grand Prix van Madrid? Zó staat de Madring er nu bij

De Grand Prix van Spanje in Madrid moet dit jaar haar debuut maken op de F1-kalender, maar er heerst paniek. Het nieuwe circuit, de Madring, lijkt alles behalve op schema te lopen met de voorbereidingen in aanloop naar het raceweekend, dat tussen 11 en 13 september 2026 plaatsvindt. Online gaan er foto's rond van de huidige staat van het circuit en daar kun je je vraagtekens bijzetten. Gaat er een streep door het evenement of is er helemaal niets aan de hand? Lees hier het hele artikel over de Grand Prix van Madrid.

Mekies waarschuwt Red Bull: 'Kinderziektes duiken op, auto gaat stilvallen'

Red Bull Racing heeft de drie testweken in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen redelijk goed overleefd, maar volgens teambaas Laurent Mekies (48) gaan er nog een hoop problemen opdoemen de komende tijd. Hij waarschuwt dat Red Bull "een enorme berg" aan het beklimmen is - en dat het onvermijdelijk is dat de RB22 nog een keer stilvalt ergens. "We beseffen wat er nog komt. Problemen en vervelende momenten. Een auto die stilvalt. Kinderziektes", zo zegt Mekies onder meer. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Laurent Mekies.

Red Bull maakt zich geen zorgen om Verstappen: "Hij is daarin de beste van allemaal"

Red Bull Racing maakt zich niet al te veel zorgen over de kritiek die Max Verstappen (28) heeft geuit op de nieuwe 2026-reglementen. Verstappen vindt de gekozen richting van de F1 waardeloos, maar teambaas Laurent Mekies denkt dat zijn coureur zich snel zal aanpassen aan de nieuwe manier van rijden. " Dit seizoen draait om nieuwe regels, technieken en trucs naar je hand te zetten. Een enorme uitdaging. En hij is daarin de beste coureur van allemaal. Daar ben ik van overtuigd", aldus de Fransman. Lees hier het hele artikel over Mekies die zich geen zorgen maakt over Verstappen.

Verstappen overweegt andere raceklasse en wil Vettel als teamgenoot

Max Verstappen (28) overweegt deel te nemen aan een andere raceklasse. De Nederlander heeft er nooit een geheim van gemaakt de 24 uur van Le Mans te willen rijden - en overweegt dit te doen samen met oud-F1-coureur Sebastian Vettel (38). Johnny Herbert zou dit geen gekke keuze vinden, aangezien Verstappen daar 'gewoon' vol gas kan racen, iets wat hij momenteel in de F1 een beetje mist. "Le Mans is een heel andere race, het is een langeafstandsrace. Je rijdt vol gas. Je kunt er een ander soort plezier aan beleven, omdat de auto je nog steeds in staat stelt om te racen, het inhalen is waanzinnig. Maar hij rijdt ook GT-races, die al die technologie niet hebben. Dus er zijn dingen die hem mogelijk beïnvloeden", zo zegt Herbert. Lees hier het hele artikel over Verstappen die mogelijk Le Mans gaat rijden.

Gaat Kim Kardashian achtste F1-titel Lewis Hamilton in de weg zitten?

Lewis Hamilton (41) lijkt weer helemaal gelukkig te zijn in de liefde. De Britse superster wordt de laatste tijd met regelmaat gespot met niemand minder dan Kim Kardashian (45). De Formule 1-coureur en de realityster werden op meerdere plekken samen gezien, waaronder bij de Super Bowl in Amerika. Maar gaat een nieuwe vlam wel samen met de droom om wereldkampioen te worden met Ferrari? Oud-coureur Johnny Herbert denkt van wel. "Toen Lewis Hamilton nog met Nicole Scherzinger samen was, was dat geen probleem. Hij won kampioenschappen!", stelt Herbert. Lees hier het hele artikel over Herbert die zich uitspreekt over Hamilton en Kardashian.

