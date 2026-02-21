Max Verstappen (28) overweegt deel te nemen aan een andere raceklasse. De Nederlander heeft er nooit een geheim van gemaakt de 24 uur van Le Mans te willen rijden - en overweegt dit te doen samen met oud-F1-coureur Sebastian Vettel (38). Johnny Herbert zou dit geen gekke keuze vinden, aangezien Verstappen daar 'gewoon' vol gas kan racen, iets wat hij momenteel in de F1 een beetje mist.

Verstappen heeft zich al meermaals uitgesproken over andere raceklassen en heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij - naast de Formule 1 - ook interesse heeft om in die klassen een keer te rijden. Simracen, GT-races, Le Mans; het zijn allemaal takken van de racesport waar Verstappen ook bovengemiddelde interesse in heeft. De 24 uur van Le Mans is 's werelds beroemdste en oudste langeafstandsautorace (endurance) voor sportwagens, die sinds 1923 jaarlijks in juni wordt gehouden op het Circuit de la Sarthe in Frankrijk. Teams racen 24 uur non-stop om de grootste afstand af te leggen, wat het een ultieme test maakt voor snelheid, betrouwbaarheid en coureurs. Verstappen wil zich graag een keer meten in deze klasse.

Vettel én Alonso hebben interesse om met Verstappen Le Mans te rijden

Voormalig F1-coureur Vettel is iemand met wie Verstappen wellicht binnenkort deel gaat nemen aan Le Mans. Dit heeft de Duitser bevestigd bij Servus TV. "Ik ben regelmatig in contact met Max en we hebben het er al een paar jaar over dat, mocht het ooit zo uitkomen, dat we samen de Le Mans gaan rijden", zo sprak de meervoudig wereldkampioen. Naast Vettel heeft ook Fernando Alonso ooit al eens uitgesproken graag met Verstappen de Le Mans te willen rijden. Verstappen kan dus rekenen op een behoorlijke dosis ervaring aan zijn zijde als hij besluit te willen instappen.

Verstappen kan buiten F1 "misschien meer plezier beleven"

Volgens voormalig Grand Prix-winnaar Herbert is het niet zo gek dat Verstappen zich openstelt voor andere raceklassen. Nu de Formule 1 een bepaalde richting opgaat met de nieuwe reglementen, denkt Herbert dat de kans alleen maar groter wordt dat Verstappen uitstapjes gaat doen. "Als de uitdaging voor Max Verstappen [In de F1, red.] minder is dan voorheen, dan heeft hij er minder plezier in en denkt hij misschien dat hij ergens anders meer plezier kan beleven", zo vertelt Herbert aan Snabbare.

Le Mans goede optie om plezier terug te vinden voor Verstappen

Herbert vervolgt: "Voor de meeste coureurs is plezier altijd een belangrijk onderdeel van het rijden in deze auto's. Als dat plezier er niet is, dan is er altijd een kans dat je naar Le Mans kunt gaan om dat plezier terug te vinden. Le Mans is een heel andere race, het is een langeafstandsrace. Je rijdt vol gas. Je kunt er een ander soort plezier aan beleven, omdat de auto je nog steeds in staat stelt om te racen, het inhalen is waanzinnig. Maar hij rijdt ook GT-races, die al die technologie niet hebben. Dus er zijn dingen die hem mogelijk beïnvloeden."

