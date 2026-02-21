De Grand Prix van Spanje in Madrid moet dit jaar haar debuut maken op de F1-kalender, maar er heerst paniek. Het nieuwe circuit, de Madring, lijkt alles behalve op schema te lopen met de voorbereidingen in aanloop naar het raceweekend, dat tussen 11 en 13 september 2026 plaatsvindt. Gaat er een streep door het evenement of is er helemaal niets aan de hand?

Ruim twee jaar geleden kondigde de F1 groots aan dat Madrid na een afwezigheid van 45 jaar in 2026 weer terug zou keren op de kalender. Er werd een deal getekend voor maar liefst 10 jaar, wat zou betekenen dat Madrid tot en met 2035 op het programma zou staan. Er moest nog wel even een nieuw circuit worden aangelegd rondom het IFEMA-beurscomplex en Valdebebas, dicht bij luchthaven Barajas. Deze baan moet 5,47 km lang worden en zal 20 bochten tellen - een combinatie tussen straatsecties en een permanent gedeelte. Maar de bouw van dit circuit lijkt, met nog zo'n 7 maanden te gaan, niet bepaald te vorderen. Er worden inmiddels grote vraagtekens gezet bij de organisatie: kan de race überhaupt wel plaatsvinden?

Artikel gaat verder onder video

Madring lijkt nog in niets op een racecircuit

"Zoals gebruikelijk zal het voorgestelde circuit onderworpen worden aan FIA-homologatie, veiligheidscontroles en goedkeuring van de kalender door de World Motor Sport Council", zo zei FIA-president Mohammed Ben Sulayem toen de nieuwe Spaanse Grand Prix werd aangekondigd. Maar met hoe het circuit er nu voorstaat, valt er überhaupt nog helemaal niks te controleren. Er is echter nog tijd; nog tot 31 mei, want dan staat de homologatie gepland. Maar de klok tikt wel verder, terwijl er volgens omwonenden van het circuit maar weinig activiteit te bespeuren is op het terrein waar het circuit zich moet voltrekken.

Organisatie in Madrid stelt juist voor te lopen op schema

Motorsportive probeerde een aantal werklui aan de mouw te trekken aldaar, maar zij wilden geen antwoord geven, zo klinkt het. De organisatie zou zich echter geen zorgen maken. De bouw ligt op schema, zo blijven zij volhouden. Sterker nog: ze zouden zelfs anderhalf tot twee weken voorlopen op schema, zo meldt Motorsport.com. "Dankzij die voorsprong konden eventuele vertragingen door regen tijdens het asfalteren al worden opgevangen. We hebben nog steeds enige marge en willen de komende periode met stabiel weer zoveel mogelijk vooruitgang boeken met het asfaltwerk", zo zou operationeel directeur van IFEMA Madrid, Carlos Jiménez, hebben laten weten.

Bekijk de beelden hieronder en oordeel zelf:

⚠️ Así está MADRING.



Os comparto vídeos exclusivos de las obras a falta de siete meses para la carrera.



Me los pasa mi amigo @_JoseGalindo 📹 pic.twitter.com/JURF4fztnS — Jorge Peiró (@JPEIR0) February 18, 2026

🚨 GP MADRYTU ZAGROŻONE❓



Po najnowszych zdjęciach, które pojawiły się w sieci, fani mogą poważnie zastanawiać się czy wyścig w stolicy 🇪🇸 Hiszpanii odbędzie się w 2026 roku



Czasu jest coraz mniej, a ekipa toru Madring ściga się z czasem, aby umożliwić zakończenie prac zgodnie… pic.twitter.com/wLmFOu1mtA — KONTRA (@kontra_moto) February 17, 2026

#F1 The Grandprix of Madrid, at the Madring. As it stands with about 8 months to go till raceweekend. According to them, they will make it. I have some slight doubts. #MsportXtra pic.twitter.com/UZMFrJ1hRg — #MsportXtra © (@MsportXtra) February 17, 2026

