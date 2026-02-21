Red Bull Racing heeft de drie testweken in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen redelijk goed overleefd, maar volgens teambaas Laurent Mekies (48) gaan er nog een hoop problemen opdoemen de komende tijd. Hij waarschuwt dat Red Bull "een enorme berg" aan het beklimmen is - en dat het onvermijdelijk is dat de RB22 nog een keer stilvalt ergens.

Nu ook de laatste testweek in Bahrein achter de rug is, kunnen de teams niet langer hun rookgordijn optrekken richting de concurrentie. In Australië zal men met het beste materiaal en de beste set-up voor de dag moeten komen. Maar wie er dan vooraan de grid zal staan? Niemand lijkt het zeker te weten. Ook Mekies niet, al is hij ervan overtuigd dat Red Bull niet de favoriet is voor de eerste fase van het seizoen. Hij voorspelt wel een zinderende ontwikkelingsstrijd die tot het einde van het jaar zal doorgaan. "Alles draait dit jaar om doorontwikkelen. Het optimaliseren van zowel de motor als het chassis. Het zal veel tijd en geduld kosten om te komen waar we willen zijn", zo wordt hij geciteerd door de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull gaat keer stilvallen en kinderziekten duiken op

Volgens Mekies moet men vooral geen al te hoge verwachtingen hebben van Red Bull. De Oostenrijkse renstal heeft dit jaar voor het eerst een motor die volledig in eigen huis is gerealiseerd. En dat viel ook nog eens gelijk met de intrede van de nieuwe complexe reglementen. "We zijn een enorme berg aan het beklimmen", zo zegt Mekies. "En dit [in Bahrein, red.] zijn slechts de eerste stapjes omhoog. We beseffen wat er nog komt." En daarmee deelt de teambaas van Max Verstappen alvast een waarschuwing uit richting z'n eigen team. "Problemen en vervelende momenten. Een auto die stilvalt. Kinderziektes", zo klinkt het.

Red Bull wel "blij" met voorbereiding op 2026-seizoen

Maar al met al is Mekies zeker niet ontevreden over de voorbereiding. "We zijn blij dat we redelijk meedoen", zo zegt de Fransman. "Maar er is geen enkele reden om tevreden achterover te leunen. We weten hoe sterk de concurrenten zijn." En hoe sterk die concurrentie daadwerkelijk is, gaan we over twee weken zien in Australië. Daar zal op vrijdag 6 maart het eerste officiële raceweekend van 2026 worden geopend.