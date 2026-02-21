Red Bull maakt zich geen zorgen om Verstappen: "Hij is daarin de beste van allemaal"

Red Bull Racing maakt zich niet al te veel zorgen over de kritiek die Max Verstappen (28) heeft geuit op de nieuwe 2026-reglementen. Verstappen vindt de gekozen richting van de F1 waardeloos, maar teambaas Laurent Mekies denkt dat zijn coureur zich snel zal aanpassen aan de nieuwe manier van rijden.

Verstappen moet op z'n zachtst gezegd nog een beetje wennen aan de nieuwe reglementen die sinds dit jaar gelden in de Formule 1. De afgelopen weken heeft de Red Bull-coureur kennis kunnen maken met de nieuwe manier van rijden - en die bevalt hem totaal niet. Verstappen vergeleek de Formule 1 met de Formule E en vindt dat de batterij een veel te grote rol speelt in het geheel. Hij gaf ook aan dat deze reglementen hem nou niet bepaald veel plezier geven in het racen. Later voegde hij daar wel aan toe dat fans zich geen zorgen hoeven te maken over een vervroegd pensioen. "Dat ik het niet leuk vindt, betekent niet dat ik het niet wil doen", zo zei hij. Ook Red Bull-teambaas Mekies denkt dat het allemaal wel goed komt.

Verstappen volgens Mekies "beste coureur" in aanpassen

Mekies heeft de frustraties van Verstappen de afgelopen week ook gehoord, maar denkt dat zijn coureur uiteindelijk wel een weg gaat vinden met de nieuwe reglementen. De teambaas denkt dat als iemand het maximale uit veranderingen kan halen, het wel Verstappen is. "Ik ben ervan overtuigd dat Max heel erg goed zijn weg gaat vinden met deze auto. Dit seizoen draait om nieuwe regels, technieken en trucs naar je hand te zetten. Een enorme uitdaging. En hij is daarin de beste coureur van allemaal. Daar ben ik van overtuigd", aldus de Fransman tegenover de NOS.

Verstappen was ook positief over F1-testweken

Het is overigens niet zo dat Verstappen tijdens de tweede testweek in Bahrein alleen maar negatief was. De viervoudig wereldkampioen spreekt van "een erg positieve seizoensstart" en ziet dat de Red Bull Powertrains-motor "behoorlijk betrouwbaar" is. " Dat is indrukwekkend en daar ben ik trots op", zo zei hij.

