George Russell maakt zich ernstige zorgen over de startprocedures van de nieuwe W17. Tijdens de wintertests in Bahrein is gebleken dat de Zilverpijlen grote moeite hebben om goed weg te komen bij het doven van de lichten, terwijl concurrenten zoals Lewis Hamilton in de Ferrari juist indruk maken met hun snelheid bij de start. Russell benadrukt dat een goede start dit jaar essentieel zal zijn voor succes in de Formule 1.

De problemen bij Mercedes worden mede veroorzaakt door de nieuwe technische reglementen voor de krachtbronnen. Door het wegvallen van de MGU-H kampen de motoren met aanzienlijke turbo-lag, wat het wegrijden uit stilstand bemoeilijkt. Russell merkt op dat de pure snelheid van de auto momenteel ondergeschikt is aan de startfase. "Om een race te winnen, moet je ook heel goed van de lijn komen", zo stelt de Brit. "De twee starts die ik deze week heb gemaakt, waren slechter dan de slechtste start die ik ooit heb gehad."

Artikel gaat verder onder video

Hamilton maakt indruk

Terwijl Mercedes worstelt met de nieuwe techniek, lijkt Hamilton met Ferrari de zaken uitstekend op orde te hebben. Tijdens de testdagen liet de zevenvoudig wereldkampioen zien dat de SF-26 over een bliksemstart beschikt. Russell zag zijn voormalig teamgenoot dan ook moeiteloos naar voren schieten tijdens de gesimuleerde sessies. "Lewis kwam vanaf P11 op P1 terecht. In dit stadium maakt het niet uit hoe snel je bent. Dat is waar we grip op proberen te krijgen", aldus Russell.

Blik op de seizoensopener

Met de openingsrace in Australië in het vooruitzicht, heeft Mercedes nog veel werk te verzetten dus wat betreft in ieder geval de starts. Russell eindigde vorig jaar als vierde in het wereldkampioenschap, in een seizoen waarin Lando Norris de titel greep voor Max Verstappen en Oscar Piastri. Om dit jaar weer een rol van betekenis te kunnen spelen, zal het team de problemen onder controle moeten krijgen. De eerste Grand Prix op het Albert Park Circuit staat gepland voor zondag 8 maart, waarbij de startopstelling en de eerste meters direct cruciaal zullen zijn.

Gerelateerd