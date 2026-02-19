Nikolas Tombazis, directeur eenzitters bij de FIA, heeft tekst en uitleg gegeven over de onlangs gecommuniceerde e-vote. De stemming moet een definitieve streep zetten onder de aanhoudende discussie over de compressieverhouding van de motoren voor het nieuwe tijdperk. De internationale autosportbond wil hiermee een grijs gebied in de reglementen dichten dat is ontstaan bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie krachtbronnen.

De kwestie draait om de interpretatie van de regels voor de motoren die vanaf 2026 gebruikt gaan worden. Het behouden van de compressieverhouding op 16:1 was een van de belangrijkste doelstellingen toen de reglementen in 2022 werden vastgesteld. Inmiddels is echter gebleken dat de huidige formulering ruimte laat voor verschillende technische oplossingen. Het pijnpunt ligt bij de manier waarop de compressieverhouding wordt gemeten. Momenteel gebeurt dit bij omgevingstemperatuur, maar er zijn manieren gevonden om tijdens het rijden een hogere verhouding te behalen. "Er is ook een onderwerp over wat er precies in het reglement staat en het werd duidelijk dat er manieren zouden kunnen zijn waarop men een hogere verhouding zou kunnen hebben", zo citeert PlanetF1 Tombazis tijdens de testdagen in Bahrein. De FIA stelt daarom voor om een nieuw protocol in te voeren waarbij ook bij operationele temperaturen wordt gemeten, om zo de oorspronkelijke bedoeling van de regels te waarborgen.

Geen sprake van valsspelen

Ondanks de felle politieke discussies in de paddock benadrukt Tombazis dat er geen sprake is van opzettelijke regelovertreding. "Wat betreft de vraag of er enige discussie is over iemand die vals speelt of iemand die de regels overtreedt: dat is nooit het onderwerp van de discussie geweest", stelt hij. De FIA is van mening dat de teams simpelweg gebruik hebben gemaakt van de ruimte die de geschreven regels boden. "Er is veel emotie over het onderwerp geweest, maar er is nooit een standpunt van de FIA geweest dat iemand iets illegaals doet." Volgens de directeur is het onvermijdelijk dat er bij nieuwe reglementen gebieden worden gevonden waar oplossingen verder gaan dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Stemming onder fabrikanten

Om de regels aan te scherpen is een stemming georganiseerd binnen de adviescommissie voor krachtbronnen, waarin de fabrikanten, de FIA en de FOM vertegenwoordigd zijn. Er is een supermeerderheid van zes van de zeven stemmen nodig om de wijziging door te voeren. "Het proces is dat voor motorzaken de motorfabrikanten stemmen en natuurlijk de FIA en FOM. En als dat succesvol is, dan gaat het naar de World Council", legt Tombazis uit. Als de stemming positief uitvalt, moeten de motoren vanaf 1 augustus — direct na de Grand Prix van Hongarije — aan de nieuwe meetmethode voldoen. Dit geeft fabrikanten de tijd om voor de homologatiedatum van 1 maart duidelijkheid te krijgen.