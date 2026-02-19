close global

Max Verstappen, Red Bull, Bahrain, 2026

Verstappen ziet McLaren politiek spelletje spelen: "Zo kun je wel dingen veranderen"

Vincent Bruins
Max Verstappen had zich kritisch uitgelaten over de nieuwe generatie Formule 1-auto's die dit jaar hun debuut maken. De viervoudig wereldkampioen gaat nog even door en vertelt over de problemen bij de technische werking van de actieve aerodynamica. Tegelijkertijd ziet hij ook een politiek spel ontstaan. Volgens de Red Bull-coureur wordt het thema veiligheid door McLaren gebruikt als een instrument om regelwijzigingen af te dwingen.

De onvrede van de Limburger komt voort uit de ingrijpende veranderingen aan de bolides, waarbij de focus is verschoven naar complexe systemen zoals de actieve aerodynamica. Terwijl teams als Ferrari, McLaren en Mercedes, maar ook 'zijn' Red Bull, momenteel snelle tijden noteren tijdens de wintertests in Bahrein, blijft Verstappen sceptisch over de richting die de koningsklasse is ingeslagen. Hij suggereert dat de huidige discussies over veiligheid, die onder meer door McLaren-teambaas Andrea Stella zijn aangezwengeld, vooral bedoeld zijn om de keuzes van de FIA te beïnvloeden.

Problemen met actieve aerodynamica

Een van de grootste struikelblokken voor Verstappen is de manier waarop de auto's reageren op de nieuwe aerodynamische standen. De introductie van de 'rechte stuk'-modus en de 'bochten'-modus zorgt voor onvoorspelbaar gedrag op hoge snelheid. "Met de vleugels open op de rechte stukken heeft iedereen veel minder luchtweerstand, wat het lastiger maakt om een slipstream op te pikken", zo legde hij uit, geciteerd door Motorsport.com. Hij voorspelt dat inhalen daardoor heel lastig gaat worden. "En wanneer de vleugels aan het einde van het rechte stuk weer sluiten, raak je de grond behoorlijk hard. De neerwaartse druk die plotseling op de banden komt, beïnvloedt ook veel zaken. Daar moet je allemaal rekening mee houden."

Veiligheid als politiek pressiemiddel

De discussie over de nieuwe reglementen heeft inmiddels een politieke lading gekregen. Waar McLaren hamert op de risico's van de nieuwe startprocedures en de stabiliteit van de auto's, ziet Verstappen dit vooral als een manier om de regels naar de hand te zetten. Hij ziet dat Stella hier een spelletje speelt door het bij de FIA te gooien op 'veiligheid' om regelaanpassingen af te dwingen. "Als je het inkleedt als een veiligheidskwestie, kun je veel dingen veranderen. Maar of dat realistisch is, weet ik niet." Hij benadrukt dat hij wel al sinds 2023 gewaarschuwd had over de nadelen van deze nieuwe reglementen, maar nu niet pusht voor veranderingen.

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren FIA Formule 1-testdagen Bahrain International Circuit
