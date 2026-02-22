Kimi Antonelli stelt dat Mercedes een nadeel heeft ten opzichte van de Red Bull Ford-krachtbron als het aankomt op de start van een race. Met de huidige power units moeten de coureurs vóór de start flink wat toeren maken om de boel op te laden en dat zou volgens de Italiaanse coureur bij Red Bull een stuk minder lang duren.

De teams zijn de nieuwe power units nog volop aan het ontdekken. Daarin moeten de coureurs veel meer management verrichten dan de afgelopen jaren. Toch mag de elektrische kant van de power unit tijdens de start niet worden gebruikt; daarvoor moet de verbrandingsmotor worden ingezet. Om de turbo optimaal te laten functioneren, moeten de coureurs op hun startplek op hoge toeren draaien om het systeem alvast te activeren. Zodra de startlichten doven, kan de rijder van zijn plek komen.

Complexere startprocedure voor coureurs

De nieuwe startprocedure is vooral complexer en Antonelli ziet daarin een voordeel voor de coureurs met een Red Bull Ford-motor. "Die zijn niet makkelijk," legt Antonelli bij Autoracer uit over de nieuwe startprocedures. "Door de afwezigheid van de MGU-H moeten we de turbo op toeren brengen en daarvoor moet je het gaspedaal precies op het juiste moment indrukken, zodat de turbo klaar is voor gebruik wanneer de lichten uitgaan. De FIA probeert ons op een bepaalde manier te helpen," gaat hij verder. Wel ziet hij dat dit verschilt van team tot team: "Toch lijken sommige teams ze niet nodig te hebben. Red Bull bijvoorbeeld trapt het gaspedaal in zodra het eerste licht aangaat, niet eerder. Dat komt waarschijnlijk omdat ze een kleinere turbo hebben dan wij."

Krachtsverhouding

Over de krachtsverhoudingen voor 2026 kan Antonelli nog weinig zeggen, al vindt hij dat alle topteams er momenteel goed uitzien. Daarbij noemt hij McLaren als een van de teams met de meeste potentie en denkt hij dat Red Bull nog iets achterhoudt: "McLaren heeft met name laten zien dat ze een aanzienlijke stap voorwaarts kunnen zetten op het gebied van prestaties. Zij en Red Bull houden zich schuil."

