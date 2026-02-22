Groepsfoto F1-coureurs valt niet helemaal in de smaak: 'Wie heeft deze poses bedacht?'
Groepsfoto F1-coureurs valt niet helemaal in de smaak: 'Wie heeft deze poses bedacht?'
Met het nieuwe seizoen in aantocht is ook de jaarlijkse groepsfoto van de coureurs gemaakt. Die is op social media niet bij iedereen in de smaak gevallen; veel fans vermoeden dat er een flinke dosis Photoshop overheen is gegaan.
Na de shakedownweek in Barcelona en de twee testweken in Bahrein staat op 6 maart in Australië het openingsweekend op het programma. Daar krijgen we dan ook de daadwerkelijke krachtsverhoudingen te zien, na maanden van sandbaggen. Zo wordt Mercedes momenteel bestempeld als het snelste team en zouden de drie klantenteams daar niet ver van af staan. Die teams hebben op hun beurt juist naar Red Bull Racing gewezen als snelste. Ferrari lijkt momenteel wat lastiger te peilen.
Foto valt niet bij iedereen in de smaak
Nog voordat het seizoen van start gaat, wordt de gezamenlijke groepsfoto van de coureurs genomen. Daarbij is nagedacht over de plaatsing van de coureurs, maar de fans vinden dat niet helemaal geslaagd en zien bovendien een aantal opvallende details.
