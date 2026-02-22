Met het nieuwe seizoen in aantocht is ook de jaarlijkse groepsfoto van de coureurs gemaakt. Die is op social media niet bij iedereen in de smaak gevallen; veel fans vermoeden dat er een flinke dosis Photoshop overheen is gegaan.

Na de shakedownweek in Barcelona en de twee testweken in Bahrein staat op 6 maart in Australië het openingsweekend op het programma. Daar krijgen we dan ook de daadwerkelijke krachtsverhoudingen te zien, na maanden van sandbaggen. Zo wordt Mercedes momenteel bestempeld als het snelste team en zouden de drie klantenteams daar niet ver van af staan. Die teams hebben op hun beurt juist naar Red Bull Racing gewezen als snelste. Ferrari lijkt momenteel wat lastiger te peilen.

Artikel gaat verder onder video

Foto valt niet bij iedereen in de smaak

Nog voordat het seizoen van start gaat, wordt de gezamenlijke groepsfoto van de coureurs genomen. Daarbij is nagedacht over de plaatsing van de coureurs, maar de fans vinden dat niet helemaal geslaagd en zien bovendien een aantal opvallende details.

New Rules, New Names, New Possibilities



Same drive for Victory#F1 pic.twitter.com/WY0sqLjrK9 — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

Such a downgrade guys pic.twitter.com/hkkwYebCcr — MiniFletcher 🏁 (@MiniFletcherTV) February 18, 2026

They didn't even try to photoshop the background 😂 — jayden stark (@jaydenstark29) February 18, 2026

sad to say this is the closest my goat (& ferrari) is going to get to that trophy this year pic.twitter.com/cJxrSKiRVJ — Kevin Thang (@Skip2MyJays) February 18, 2026

but why they posed like this. — NoCoSaL (@NoCoSaL) February 18, 2026

They don’t have budget anymore ? Looks empty — jobulio (@JBBO1O) February 18, 2026

They let him close to the trophy for a reason pic.twitter.com/2PFRphGRPN — Shushaii (@HiShushaii) February 18, 2026

Man, the FIA really said just put them all in the garage. 😡 pic.twitter.com/qgly99PkKs — Marco Solis Martinez (@Jedi_Marcos) February 19, 2026

I'm cringing so hard what are these poses and positions?😂 — Fai🇵🇸 (@Fai2145) February 18, 2026

Clearly the fight is between these four pic.twitter.com/my3UUXhRYs — X17 (@kumarvikash) February 18, 2026

This photo looks cheap, unfinished and is uninspiring. — ecclairebear (@CColl38408) February 18, 2026

Why does Charles stands like a npc 😭 — Vali (@diaboloHD) February 18, 2026

