Martin Brundle verwacht dat Oscar Piastri in 2026 met met revanchegevoelens uit de startblokken schiet. De Engelsman stelt dat de McLaren-coureur vorig jaar een aantal pijnlijke momenten kende en daar veel van heeft geleerd.

De voorbereiding op het nieuwe jaar is afgesloten met de laatste testweek in Bahrein. Dat betekent dat het echte werk op het programma staat met het raceweekend in Melbourne, dat op 6 maart van start gaat. Lando Norris zal het seizoen starten met startnummer één op zijn bolide, omdat hij de regerend wereldkampioen is. Piastri heeft daaraan bijgedragen door op een aantal opmerkelijke momenten gehoor te geven aan teamorders vanuit McLaren.

Revanchegevoelens bij Piastri

Brundle legt bij Sky Sports F1 uit dat het een pittig jaar is geweest voor Piastri, die in 2026 sterker voor de dag zal komen. "Ik denk dat hij met revanchegevoelens zal terugkomen. Vorig jaar was deels pijnlijk en deels briljant voor hem. Hij heeft veel geleerd," opent de voormalig F1-coureur. Daarbij stipt Brundle ook de verbeterpunten aan: "Ik denk dat algemeen wordt erkend dat hij op circuits met weinig grip niet het maximale uit de auto en de banden haalt, dus hij weet dat hij dat moet verbeteren."

Dominantie

Toch liet Piastri ook een staaltje dominantie zien als alles meezat: "Maar sommige van de overwinningen die hij behaalde waren zó dominant en indrukwekkend. Ik denk dat hij daar veel vertrouwen uit zal halen. Ik weet zeker dat het einde pijnlijk voor hem was, en ik denk dat dat een extra drijfveer zal zijn. Hij is een ongelooflijk slimme jongen en ik denk dat hij zal terugkomen met een grote stap voorwaarts."

