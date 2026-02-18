Max Verstappen kijkt met een positief gevoel terug op de eerste meters van het nieuwe Formule 1-tijdperk. Hoewel Red Bull Racing tijdens de testdagen in Bahrein tegen de nodige technische uitdagingen aanloopt, is de Limburger onder de indruk van de stappen die zijn gezet met de ontwikkeling van de RB22 en de gloednieuwe Red Bull Ford-krachtbron.

Deze ochtend in Bahrein staat de Milton Keynes-formatie wederom aan de kant met een beperkt aantal rondjes voor Isack Hadjar. Het gaat om het watersysteem, waardoor de week niet ideaal begint. Verstappen is echter eigenlijk louter positief over de gang van zaken: "We hebben een zeer positieve start van het nieuwe seizoen gemaakt. Het vanaf nul opbouwen van een gloednieuwe krachtbron was voor ons een enorm belangrijk en indrukwekkend proces", vertelt Verstappen over de nieuwe weg die het team is ingeslagen.

Uitdagingen tijdens testdagen

Ondanks het optimisme verloopt de voorbereiding in Sakhir niet geheel vlekkeloos. Ook de eerste testweek verliep moeizaam door een hydraulisch lek in het chassis. Verstappen erkent echter dat deze kinderziektes erbij horen wanneer er met een compleet nieuw concept wordt gewerkt: "Het was zowel plezierig als een bron van trots om samen met het hele team bij dit project betrokken te zijn. Natuurlijk staan we, zoals bij elk ontwikkelingsproces, ook voor uitdagingen. We hebben vorige week een paar zware dagen gehad en de start van vandaag was ook niet ideaal voor het team", zo legt de drievoudig wereldkampioen uit. Morgen stapt Verstappen zelf weer in de auto om de testwerkzaamheden voort te zetten in de aanloop naar de openingsrace in Australië.

Chronische problemen?

Een belangrijk lichtpunt voor Verstappen is de mechanische balans van de nieuwe auto. In de afgelopen twee seizoenen, waarin hij vorig jaar de wereldtitel aan Lando Norris moest laten, worstelde Red Bull vaak met de verwerking van hobbels en kerbstones. Deze zwakke punten van de RB20 en RB21 lijken met het ontwerp van de RB22 definitief te zijn aangepakt. "Deze situaties zijn echter de verwachte, normale gebeurtenissen in een technisch transformatieproces op dit niveau. Over het algemeen zijn we tevreden met de auto en kunnen we zien dat we de meeste chronische problemen die we in het verleden ervoeren, achter ons hebben gelaten", aldus de Nederlander.

