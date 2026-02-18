Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nogmaals laten weten verbaasd te zijn over de plotselinge discussie rondom de compressieverhoudingen van de nieuwe motoren, terwijl de concurrentie in Bahrein de druk opvoert. Volgens de Oostenrijker leek de zaak tot voor kort afgehandeld, maar is de sfeer in de paddock inmiddels volledig omgeslagen.

De kern van het probleem ligt bij een grijs gebied in de technische reglementen voor de krachtbronnen die dit seizoen worden geïntroduceerd. Mercedes zou een manier hebben gevonden om de limiet van 16:1 te omzeilen zodra de motor op temperatuur is. Terwijl de fabrikanten vandaag bijeenkomen in de Power Unit Advisory Committee om de meetmethodes te bespreken, geeft Wolff aan dat hij niet had verwacht dat dit onderwerp nu nog zo prominent op de agenda zou komen te staan.

Artikel gaat verder onder video

Wolff verbaasd

"Ik ben de afgelopen weken een beetje in de war geraakt over hoe het zover is gekomen dat dit plotseling een onderwerp is geworden", zo vertelt citeert PlanetF1 Wolff in Bahrein. "Tot afgelopen vrijdag had ik namelijk de indruk dat er niets zou veranderen." Volgens de Mercedes-topman was de kwestie intern geen groot thema, omdat het team niet dacht dat het een significant prestatieverschil zou opleveren. "Het werd pas echt een onderwerp toen de andere motorfabrikanten er een punt van maakten", aldus de Oostenrijker.

Politiek spel

Wolff ziet de huidige situatie vooral als een politiek spel dat bij de sport hoort. Hij haalt daarbij een bekende filosofie van Bernie Ecclestone aan over veranderende omstandigheden. "De wind kan plotseling draaien. Ik zei gisteren A, maar vandaag is mijn mening B, en dat gebeurt de hele tijd", meent de Mercedes-teambaas. Hij stelt dat hij na al zijn jaren in de koningsklasse nergens meer van opkijkt. "Er bestaan dus geen verrassingen meer." Ondertussen wordt er door concurrenten zoals Red Bull en Ferrari kritisch gekeken naar de verklaringen van Mercedes. Waar Wolff stelt dat het slechts om een paar pk gaat, gelooft Max Verstappen dat er meer aan de hand is. De Nederlander bestempelt de uitspraken van Wolff als "afleidingsmanoeuvres" om de focus weg te halen bij de aanhoudende discussie over de legaliteit van de Mercedes-krachtbron. Terwijl de commissie vandaag vergadert over een oplossing, blijft de onzekerheid over de uiteindelijke regels voor het nieuwe tijdperk groot.

Geen juridische stappen

Ondanks de onduidelijkheid is Wolff niet van plan om een eventuele wijziging van de regels juridisch aan te vechten. Hij zegt te vertrouwen op de huidige gang van zaken binnen de commissie en benadrukt dat hij altijd contact heeft gehad met de FIA over de ontwikkeling van de motor. Hij lijkt er dan ook aan gewend te zijn dat de waarheid in de paddock soms rekbaar is. "Je weet dat ik hier al een tijdje ben, en je wordt misleid en je misleidt de hele tijd", besluit de Mercedes-teambaas.

Gerelateerd