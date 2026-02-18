Andrea Stella heeft de eerste balans opgemaakt na de wintertests in Barcelona en Bahrein. Hoewel de Britse renstal zelf met een positief gevoel terugkijkt op de voorbereiding, wijst de McLaren-teambaas naar Ferrari en Mercedes als de teams die momenteel de toon zetten. Volgens de Italiaan laten de data uit de racesimulaties zien dat de concurrentie een stapje voor heeft op de formatie uit Woking.

Ferrari en Mercedes aan kop

De resultaten van de testsessies hebben bij McLaren geleid tot de nodige analyses. Stella is eerlijk over de krachtsverhoudingen die hij tot nu toe heeft waargenomen: "Wat racesnelheid betreft kan ik bevestigen dat Ferrari en Mercedes er behoorlijk competitief uitzien", klinkt het. Vooral de prestaties van Lewis Hamilton bij Ferrari en Kimi Antonelli bij Mercedes zijn opgevallen. "We hebben verschillende simulaties geanalyseerd en daaruit bleek dat ze een hoog niveau halen", aldus de teambaas.

Simulaties spreken boekdelen

Tijdens de testdagen werd er nauwlettend gekeken naar de tijden van de verschillende coureurs. In de onderlinge vergelijking kwam McLaren er in bepaalde scenario's nog niet aan te pas. Stella benadrukt dat de cijfers een duidelijk beeld schetsen van de huidige pikorde op de grid. "In de simulaties van Hamilton, Antonelli en Oscar Piastri waren Hamilton en Antonelli sneller dan wij." Ondanks dit verschil in pure snelheid heerst er geen paniek bij het team van Lando Norris en Piastri, aangezien de betrouwbaarheid van de nieuwe wagen op orde lijkt te zijn.

Positieve signalen bij McLaren

Hoewel de pure snelheid van de concurrentie momenteel hoger lijkt te liggen, is McLaren tevreden over de eigen progressie gedurende de winterperiode. Het team kende een intensieve start, maar wist gedurende de weken belangrijke stappen te zetten. "De eerste dagen in Barcelona waren intens om alles op gang te krijgen, maar vanaf dag drie en tijdens deze test in Bahrein waren de signalen vanuit ons perspectief erg positief", stelt Stella. Hij heeft dan ook het volste vertrouwen in de basis die er nu staat voor de eerste races van dit jaar: "Ik denk dat we een goed platform hebben voor de start van het seizoen."

De rol van Verstappen

Hoewel Max Verstappen bij Red Bull Racing altijd een factor is om rekening mee te houden, lijkt McLaren zich momenteel vooral te focussen op de eigen coureurs en de dreiging van Ferrari en Mercedes. Stella heeft aangegeven dat hij de viervoudig wereldkampioen nooit volledig zou uitsluiten als concurrent, maar hij is ervan overtuigd dat hij met Norris en Piastri het sterkste rijdersduo van het veld in huis heeft. Met de Grand Prix van Australië in het vooruitzicht, die op 8 maart op de planning staat, zal moeten blijken of McLaren het gat naar de vroege favorieten daadwerkelijk kan dichten.