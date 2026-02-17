Pierre Gasly heeft zijn steun uitgesproken voor de kritische houding van Max Verstappen ten opzichte van de nieuwe reglementen die dit jaar van kracht worden. De Alpine-coureur waarschuwt dat de overstap naar de nieuwe generatie bolides gepaard gaat met grote uitdagingen en een flinke dosis onzekerheid.

Volgens de Fransman is de complexiteit van de nieuwe krachtbronnen een factor die niet onderschat mag worden. "Dit gaat niet makkelijk worden", klinkt het. De zorgen van de coureurs komen voort uit de ingrijpende technische wijzigingen aan de power unit. Door het verdwijnen van de MGU-H keert de turbo-lag terug, wat betekent dat coureurs langer het gas ingedrukt moeten houden om voldoende turbodruk op te bouwen. Bovendien mag de MGU-K, waarvan het vermogen is gestegen naar 350 kW, pas worden ingezet zodra de auto een snelheid van 50 kilometer per uur heeft bereikt. Dit vergroot het risico op afslaande motoren en onvoorspelbaar gedrag tijdens de startfase.

Artikel gaat verder onder video

Spektakel in Australië

Gasly kijkt met name met een gezonde dosis spanning naar de seizoensopener in Melbourne. Door de nieuwe procedures en het wegvallen van hulpmiddelen die voorheen hielpen bij het optimaliseren van de vermogensafgifte, verwacht hij dat de start van de eerste race wel eens voor chaos kan gaan zorgen. "Ik raad iedereen aan om de start in Australië zeker te bekijken. Het zou wel eens een moment kunnen worden dat iedereen zich herinnert", zo vertelt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.

De Fransman benadrukt dat het voor de rijders veel gecompliceerder is geworden om alles onder controle te houden. Waar de systemen voorheen veel werk uit handen namen, rust er nu meer verantwoordelijkheid bij de coureur zelf om fouten te voorkomen. "We zullen wel zien hoe het precies uitpakt. Zelf weet ik ook nog niet wat er gaat gebeuren, maar één ding is zeker: het wordt veel lastiger dan vroeger", aldus Gasly.

Kritiek op 'anti-racing'

De uitspraken van Gasly sluiten aan bij de eerdere felle kritiek van Verstappen. De wereldkampioen omschreef de nieuwe regels na simulatortests als 'anti-racing' en vergeleek de ervaring zelfs met Formule E. De focus in de sport verschuift volgens de Nederlander te veel naar extreem energiemanagement, waarbij coureurs op rechte stukken moeten inhouden om batterijcapaciteit te sparen. Gasly erkende eerder al dat hij zich door de verregaande automatisering van softwareprocessen soms meer een passagier voelt dan een actieve bestuurder.

Wintertest in Bahrein

Met de tweede wintertest in Bahrein voor de deur, die morgen van start gaat op het Bahrain International Circuit, hopen de teams meer duidelijkheid te krijgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe systemen. De drie testdagen zijn cruciaal om de kinderziektes uit de complexe krachtbronnen te halen voordat het seizoen officieel begint. Voor Gasly en Alpine is het zaak om de processen rondom de actieve aerodynamica en de nieuwe hybride-instellingen onder de knie te krijgen, aangezien de betrouwbaarheid dit jaar wel eens de doorslaggevende factor kan zijn in de strijd om de punten.