Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, Red Bull, 2025

Red Bull ontkent positie te hebben veranderd over motorfoefje

Red Bull ontkent positie te hebben veranderd over motorfoefje

Remy Ramjiawan
Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, Red Bull, 2025

Technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing ontkent dat het team van positie is veranderd in het debat rondom de compressieverhouding van Mercedes. De stem van het Oostenrijkse team kan van doorslaggevend belang worden, mocht er worden gestemd over een verandering van de meetmethode van de compressieverhouding.

Tijdens de winterstop werd duidelijk dat de teams met elkaar overhoop lagen over de compressieverhouding. Reglementair is vastgelegd dat deze in 2026 op 16:1 moet liggen, maar Mercedes kan tijdens het rijden 18:1 behalen. Red Bull zou in eerste instantie neutraal hebben gestaan in de kwestie, maar de afgelopen weken kwamen er geluiden naar buiten dat het team zich zou aansluiten bij Audi, Ferrari en Honda, die juist een verbod op het 'foefje' willen.

Red Bull volgt simpelweg FIA

In gesprek met onder meer PlanetF1 legt Waché uit dat Red Bull helemaal niet van positie is veranderd en simpelweg wil volgen wat de FIA aangeeft: "Ik denk dat we gewoon volgen wat de FIA zegt, om eerlijk te zijn. Als PU-fabrikant stemmen we gewoon op wat wij eerlijk vinden voor het systeem, en na het governance-proces wordt bepaald wat het zal worden. Ik denk niet dat we van mening zijn veranderd. We volgen gewoon het proces aan onze kant. Als nieuwkomer willen we gewoon eerlijk zijn met het systeem en alle elementen volgen."

