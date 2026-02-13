De eerste F1-testweek op het Bahrain International Circuit zit erop. Terwijl een Mercedes-coureur het snelst was, legden de Mercedes-klantenteams de meeste kilometers af. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Twee van de drie wintertests hebben we nu achter de rug. Na de shakedown van twee weken geleden op het Circuit de Barcelona-Catalunya was het Formule 1-circus gearriveerd in Sakhir voor een driedaagse test. Kimi Antonelli klokte uiteindelijk de snelste rondetijd voor teamgenoot George Russell. Mercedes maakte motorproblemen mee bij het fabrieksteam en dus verreden de Zilverpijlen alleen meer ronden dan het worstelende Aston Martin. Klantenteams McLaren en Williams legde gedurende de drie dagen wel de meeste kilometers af. Ondanks dat Red Bull ook last had van betrouwbaarheidsproblemen op de donderdag, wordt er vanuit het Mercedes-kamp geroepen dat de wagen van Max Verstappen veruit de beste is. Hoe competitief de RB22 is, lijkt Verstappen niet uit te maken. Hij vindt de nieuwe reglementen maar niks. Fernando Alonso is het met hem eens en maakt een bijzondere vergelijking, terwijl Russell juist fel reageerde op de Limburger.

Russell wil ingreep FIA bij Red Bull zien: 'Daar zou ik blij mee zijn'

Volgens George Russell wordt het de hoogste tijd dat er wordt ingegrepen bij de power unit van Red Bull Ford. De Engelsman lacht de geruchten over een voordeel dat Mercedes zou hebben gevonden weg en stelt juist dat Red Bull aan het sandbaggen is en beschikt over de beste krachtbron voor 2026. "Ik zou er blij mee zijn als ze het vermogen van Red Bull zouden verminderen. Het is moeilijk om de werkelijke waarden te kennen, wie een voordeel heeft en hoeveel. Er zijn veel geruchten naar buiten gekomen, omdat Red Bull die zelf heeft verspreid." Lees hier het hele artikel over George Russell die hoopt op een ingreep bij Red Bull Racing.

Waché eerlijk over RB22: 'Ferrari, Mercedes en McLaren lijken voor ons te liggen'

Volgens Pierre Waché is de RB22 van Red Bull Racing momenteel nog niet de snelste wagen. In gesprek met F1 TV bespreekt de technisch directeur van Red Bull Racing de onderlinge krachtsverhoudingen, waarbij hij Red Bull momenteel als vierde team neerzet. "Volgens onze analyse lijken Ferrari, Mercedes en McLaren momenteel voor ons te liggen, en wij zitten er vlak achter. Natuurlijk kunnen we het mis hebben, want we kennen de brandstofhoeveelheid of de motorstanden van de andere teams niet." Lees hier het hele artikel over de stand van zaken volgens de technisch directeur van Red Bull Racing.

Alonso steunt kritiek Verstappen: "Zelfs onze kok zou met deze auto's kunnen rijden"

Fernando Alonso heeft zich aangesloten bij de felle kritiek van Max Verstappen op de nieuwe technische reglementen van de Formule 1. De Spanjaard stelt dat deze generatie auto's niet langer uitdagend is om in te rijden en dat de snelheden in de bochten drastisch zijn gedaald om energie te besparen. Dat blijkt uit uitspraken van de Aston Martin-coureur tijdens de testdagen in Bahrein. "Hier in Bahrein gaan we 50 kilometer per uur langzamer door bocht 12 dan we vroeger deden. Alleen maar om energie te sparen voor de rechte stukken", vertelde hij tegenover NU.nl-journalist Patrick Moeke. "Zelfs onze kok in de keuken zou met deze auto's kunnen rijden." Lees hier het hele artikel over Fernando Alonso die zich aansluit bij de uitspraken van Max Verstappen.

Russell duidelijk over kritische Verstappen: 'Ga dan maar lekker naar de Nordschleife'

Volgens George Russell is het nog veel te vroeg om de nieuwe reglementen voor het huidige Formule 1-seizoen af te schrijven. De Mercedes-coureur reageert hiermee op de aanhoudende kritiek vanuit de paddock, waarbij vooral Max Verstappen zich negatief heeft uitgelaten over de nieuwe generatie auto's. Russell benadrukt dat de ingrijpende veranderingen noodzakelijk waren voor de toekomst van de sport. Verder had hij weinig boodschap aan Verstappens uitspraken en dus zegt de Brit dat de Red Bull-coureur de vrijheid heeft om elders te gaan racen als de huidige koers van de Formule 1 hem niet bevalt. "Dan moet 'ie lekker naar de Nordschleife gaan." Lees hier het hele artikel over George Russell die, in tegenstelling tot Max Verstappen, nog geen conclusie wil trekken over de 2026-reglementen.

Vasseur wil duidelijkheid maar geen protest tegen Mercedes: 'Die gaat Ferrari niet indienen'

Frédéric Vasseur heeft laten weten dat Ferrari geen officieel protest zal indienen tegen de krachtbron van Mercedes. Hoewel er veel te doen is over een mogelijke maas in de wet die de Duitse fabrikant zou gebruiken rondom de compressieverhouding van de motor, richt Ferrari zich liever op het verkrijgen van duidelijkheid vanuit de FIA. Dat vertelde hij tijdens de testdagen in Bahrein. "We zijn er niet om een protest in te dienen", zo begon de teambaas bij The Race. "We zijn er om een duidelijke regelgeving te hebben en om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde begrip van de regels heeft. Maar we spreken niet over een protest." Lees hier het hele artikel over Ferrari die bevestigt geen protest in te dienen tegen de Mercedes-motor.

McLaren-teambaas heeft ernstige zorgen over veiligheid: 'No-brainer dat FIA moet ingrijpen'

Andrea Stella luidt de noodklok over de nieuwe reglementen die dit jaar van kracht worden in de Formule 1. De McLaren-teambaas dringt er bij de FIA op aan om nog voor de seizoensopener in Australië drie cruciale veiligheidsaanpassingen door te voeren. Volgens hem heeft de testweek in Bahrein aangetoond dat bepaalde aspecten van de nieuwe regels onnodige risico's voor de coureurs met zich meebrengen. De zorgen van de Umbriër richten zich op drie specifieke punten: de complexe startprocedure, het veelvuldige gebruik van 'lift and coast' en de gevaarlijk grote snelheidsverschillen op de rechte stukken wanneer coureurs proberen in te halen. Lees hier het hele artikel over de zorgen van Andrea Stella over de 2026-reglementen.

