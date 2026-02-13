Waché eerlijk over RB22: 'Ferrari, Mercedes en McLaren lijken voor ons te liggen'
Waché eerlijk over RB22: 'Ferrari, Mercedes en McLaren lijken voor ons te liggen'
Volgens Pierre Waché is de RB22 van Red Bull Racing momenteel nog niet de snelste wagen. In gesprek met F1TV bespreekt de technisch directeur van Red Bull Racing de onderlinge krachtsverhoudingen, waarbij hij Red Bull momenteel als vierde team neerzet.
Het Oostenrijkse team debuteert dit jaar met zijn eigen gebouwde power unit, waarbij veel rivalen de krachtbron als erg betrouwbaar hebben omschreven. Ook Red Bull is momenteel tevreden over de gereden rondjes, maar over een favorietenrol wil het team niet spreken. Vanuit Mercedes en Williams wordt echter wel naar Red Bull gewezen, maar Waché stelt dat het team nog wat terrein moet goedmaken.
Red Bull ziet zichzelf als vierde team
De technisch directeur legt uit dat Red Bull momenteel het vierde team is: "Volgens onze analyse lijken Ferrari, Mercedes en McLaren momenteel voor ons te liggen, en wij zitten er vlak achter. Natuurlijk kunnen we het mis hebben, want we kennen de brandstofhoeveelheid of de motorstanden van de andere teams niet." Waché heeft daarnaast ook de topsnelheden bekeken: "Bovendien maakten Ferrari en Mercedes behoorlijk veel indruk op ons met hun topsnelheden, vooral tijdens tests met een lage brandstoflading."
