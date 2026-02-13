Russell wil ingreep FIA bij Red Bull zien: 'Daar zou ik blij mee zijn'

Volgens George Russell wordt het de hoogste tijd dat er wordt ingegrepen bij de power unit van Red Bull Ford. De Engelsman lacht de geruchten over een voordeel dat Mercedes zou hebben gevonden weg en stelt juist dat Red Bull aan het sandbaggen is en beschikt over de beste krachtbron voor 2026.

Tijdens de testweek in Bahrein ging het veelvuldig over de motoren van Mercedes. Daarin zou een foefje zitten wat betreft de compressieverhouding, waardoor de Duitse krachtbron over iets meer pk’s zou beschikken, maar vooral efficiënter zou zijn. Audi, Ferrari en Honda hopen dat de FIA met een nieuwe meetmethode komt, zodat de hogere compressieverhouding tijdens het rijden niet kan worden benut, want zij vrezen een dominantie van de Mercedes-teams.

Red Bull valt op

Toto Wolff was deze week helder en stelde dat niet Mercedes, maar juist Red Bull hoge ogen gooit. Ook James Vowles en Carlos Sainz waren lovend over de Oostenrijkse power unit. Nu schaart Russell zich ook in dat rijtje, maar hij gaat nog een stap verder. De Mercedes-coureur stelt dat Red Bull de beste power unit heeft gebouwd. "Dat was zo in Barcelona en dat is nog steeds zo in Bahrein. Ze hebben ook verrast op het gebied van betrouwbaarheid. Hun motor is erg sterk en beter dan die van ons en Ferrari", legt hij uit bij Autoracer.

FIA moet vermogen Red Bull Ford omlaag schroeven, volgens Russell

Russell legt dan ook uit dat de FIA niet zozeer bij Mercedes moet ingrijpen, maar vooral de Red Bull Ford-motor in de gaten moet houden: "Ik zou er blij mee zijn als ze het vermogen van Red Bull zouden verminderen. Het is moeilijk om de werkelijke waarden te kennen, wie een voordeel heeft en hoeveel. Er zijn veel geruchten naar buiten gekomen, omdat Red Bull die zelf heeft verspreid, en het is eigenlijk grappig dat juist zij de meest competitieve zijn."

