Frédéric Vasseur heeft laten weten dat Ferrari geen officieel protest zal indienen tegen de krachtbron van Mercedes. Hoewel er veel te doen is over een mogelijke maas in de wet die de Duitse fabrikant zou gebruiken rondom de compressieverhouding van de motor, richt Ferrari zich liever op het verkrijgen van duidelijkheid vanuit de FIA. Dat vertelde hij tijdens de testdagen in Bahrein.

De discussie in de paddock draait om de manier waarop Mercedes de technische reglementen interpreteert. De Zilverpijlen zouden een methode hebben gevonden om bij de technische inspectie van de FIA onder omgevingstemperatuur precies aan de limiet van 16:1 te voldoen, terwijl de compressieverhouding op het circuit, wanneer de motor warmloopt, feitelijk hoger zou liggen. Een hogere compressieverhouding betekent een efficiëntere verbranding en dat betekent weer meer vermogen. Ferrari staat er niet alleen voor, want ook Audi, Honda en Red Bull Ford hebben hun zorgen geuit en hopen op een nieuwe testprocedure die ook tijdens het racen eerlijkheid garandeert.

Geen protest maar duidelijkheid

Ondanks de onvrede over de situatie, is Vasseur duidelijk over de koers die Ferrari vaart. "We zijn er niet om een protest in te dienen", zo begon de teambaas bij The Race. "We zijn er om een duidelijke regelgeving te hebben en om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde begrip van de regels heeft. Maar we spreken niet over een protest." Voor de Fransman is het vooral van belang dat er een officieel standpunt komt, zodat Ferrari weet of ze de huidige ontwikkelingsrichting moeten aanhouden of dat ze hun eigen motorplannen moeten aanpassen aan de interpretatie van Mercedes.

Vasseur toont begrip voor het feit dat er onduidelijkheden ontstaan, wanneer de reglementen op de schop gaan. "Met de nieuwe reglementen voor de batterij, de motor, het chassis, de banden en de sportieve regels, gingen we een richting op waarin we grijze gebieden zouden krijgen", legde hij uit. "Er zouden verschillende interpretaties van de regels zijn tussen de teams onderling, en soms tussen de teams en de FIA. Het is een direct gevolg van de nieuwe regelgeving en het is altijd zo geweest. Het belangrijkste voor mij is om duidelijkheid te krijgen. Iedereen kan accepteren dat we fouten hebben gemaakt of dat we eerder niet hetzelfde begrip hadden. Maar wat we nodig hebben, is dat het nu klip-en-klaar is dat het 'zo' zit. Ik denk dat we dat volgende week kunnen verwachten", aldus de Ferrari-topman.

